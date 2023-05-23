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"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ

Алина Дембицкая
23 мая 2023, 20:59 обновлено 23 мая, 21:02
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Глава украинской разведки отметил, что для полного освобождения нашей территории от российских войск необходимо обеспечить больший объем военной техники.
Кирилл Буданов, ВСУ
Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ / Коллаж: Главред, фото: 36-я ОМБР имени контр-адмирала Михаила Белинского, скриншот из видео

Украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.

"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это вскоре начнется (контрнаступление, - ред.)", - сказал Буданов.

В то же время глава украинской разведки отметил, что для освобождения нашей территории от российских оккупационных войск необходимо обеспечить больший объем военной техники, в частности, ВСУ крайне необходимы истребители.

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"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", - подчеркнул Буданов.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, контрнаступление Украины будет проходить в несколько этапов. Представитель ОП считает, что по мере существенного продвижения подразделений ВСУ, ожидается значительный рост числа российских военнопленных. В то же время он не исключает, что на начальном этапе контрнаступления вероятно будет своеобразное "бодание" между противоборствующими сторонами.

Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".

По словам полковника запаса, военного летчика-инструктора Романа Свитана, ВСУ пойдут в два контрнаступления – летом и осенью. Во время летнего наступления ВСУ планируют выйти к Азовскому побережью, зайти в Крым и провести зачистку полуострова. Осеннее контрнаступление предполагает отсечение Донбасса от РФ путем захода в Луганск и дальнейшего продвижения на Ростов и Таганрог.

Смотрите видео о том, как бойцы ВСУ устроили "вагнеровцам" огненный смерч в Бахмуте:

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