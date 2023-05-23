"Это скоро начнется, у нас уже есть минимум оружия": Буданов анонсировал контрнаступление ВСУ

Украинская армия обладает необходимым минимальным арсеналом оружия, чтобы начать контрнаступление. Однако для успешного вытеснения оккупантов с нашей территории требуется больше военного оборудования, в частности, западные истребители. Об этом заявил руководитель Главного управления разведки Минобороны Украины Кирилл Буданов в интервью японскому телеканалу NHK.
"Многие мирные жители все еще находятся под российской оккупацией, и времени больше нельзя терять. У нас уже есть необходимый минимум вооружений. Могу лишь сказать, что это вскоре начнется (контрнаступление, - ред.)", - сказал Буданов.
В то же время глава украинской разведки отметил, что для освобождения нашей территории от российских оккупационных войск необходимо обеспечить больший объем военной техники, в частности, ВСУ крайне необходимы истребители.
"Мы должны выбить Россию с нашей территории. Мы должны использовать все наши силы и средства для достижения этой цели. Нам нужны большие запасы оружия и боеприпасов для успешного продолжения операции", - подчеркнул Буданов.
Контрнаступление Вооруженных сил Украины
Недавно советник главы Офиса президента Михаил Подоляк прокомментировал ситуацию вокруг ожидаемого контрнаступления Вооруженных сил Украины. По его словам, контрнаступление Украины будет проходить в несколько этапов. Представитель ОП считает, что по мере существенного продвижения подразделений ВСУ, ожидается значительный рост числа российских военнопленных. В то же время он не исключает, что на начальном этапе контрнаступления вероятно будет своеобразное "бодание" между противоборствующими сторонами.
Ранее министр обороны Алексей Резников заявил о том, что ВСУ пойдут в контрнаступление на новой технике. Министр обороны пояснил, что экипажи должны быть подготовлены для взаимодействия в составе целого подразделения, например танкового батальона: "Потому что у них задача – выполнение задачи, спланированной украинским Генеральным штабом".
По словам полковника запаса, военного летчика-инструктора Романа Свитана, ВСУ пойдут в два контрнаступления – летом и осенью. Во время летнего наступления ВСУ планируют выйти к Азовскому побережью, зайти в Крым и провести зачистку полуострова. Осеннее контрнаступление предполагает отсечение Донбасса от РФ путем захода в Луганск и дальнейшего продвижения на Ростов и Таганрог.
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