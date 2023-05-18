Россия ведет большую стратегическую подготовку к новым наступательным операциям - Маломуж

Стремительное освобождение оккупированных территорий будет означать полный провал для Путина, его режима и войск, подчеркнул генерал армии.

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Маломуж заявил, что РФ ведет подготовку к новым наступательным операциям / Коллаж: Главред, фото: сайт Кремля, Главред

Страна-агрессор Россия остерегается, что ВСУ нанесут ее войскам такие удары, что они уже не оправятся, и украинские защитники стремительно освободят восток, юг и Крым. Такое мнение в интервью Главреду высказал бывший глава Службы внешней разведки Украины, генерал армии Украины Николай Маломуж.

Как отметил генерал армии, стремительное освобождение оккупированных территорий будет означать полный провал для российского диктатора Владимира Путина, его режима и войск.

"Поэтому Россия параллельно пытается и удержать фронт на востоке и юге, и за несколько месяцев подготовить мощные резервы, которые можно будет задействовать не только на юго-восточном направлении, но и на северном, то есть с территории Беларуси, параллельно разместив там баллистические ракеты, мощные авиационные комплексы и тактическое ядерное вооружение. То есть Россия ведет большую-большую стратегическую подготовку к новым наступательным операциям", - сказал Маломуж.

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По его словам, если Лукашенко на это не пойдет, он России не нужен, это однозначно будет рассматриваться ею как предательство. В такой ситуации единственное, что останется Путину, – это отстранить определенным образом Лукашенко от власти.

"И тогда – то ли он будет тяжело больным, то ли вообще его не будет. Зато в Беларуси у руля будут поставлены люди, которые будут полностью контролироваться Россией, например, генералы, которые сегодня возглавляют КГБ, Совет безопасности, то есть которые заканчивали российские вузы и работают в штате России, но формально занимают руководящие должности в Беларуси", - отметил Маломуж.

Он подчеркнул, что блок военных, которые могут прийти к власти после Лукашенко, – это все надежные офицеры и генералы, которые полностью контролируются Россией. Они есть и в Совете Безопасности Беларуси, и среди спецназовцев, и в КГБ Беларуси. Эти люди имеют двойное гражданство – белорусское и российское. Так же они находятся на военной службе одновременно и в белорусских подразделениях, и в российских, но они напрямую подчиняются российским руководителям, спецслужбам.

"Поэтому "коллективный Лукашенко" полностью контролируется Россией. Речь идет о 4-5 генералах и полковниках, которые находятся в Беларуси для контроля над Лукашенко. Если "бацьки" не станет, страна перейдет под их непосредственное руководство, то есть под руководство Кремля", - отметил генерал армии.

Кто такой Николай Маломуж Николай Григорьевич Маломуж (23 сентября 1955, Звенигородский район, Черкасская область) – украинский государственный деятель, председатель Службы внешней разведки Украины с 2005 по 2010 годы, генерал армии Украины. Глава Всеукраинской Координационной Рады офицеров и военнослужащих, пишет Википедия.

Война России против Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессором Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы – как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Смотрите видео о том, как генерал Маломуж рассказал, насколько Россия близка к поражению в Украине:

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