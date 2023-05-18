На Луганщине нацгвардеец с позывным "Лютый" ловко приземлил редкий российский БПЛА

Беспилотник называется "Элеон". Он представляет собой комплекс для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

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На Луганщине нацгвардеец приземлил редкий российский БПЛА / Нацгвардия

На Луганщине продолжаются жесткие бои за город Кременная, однако наши военные дают достойный отпор российским оккупантам. Так, военнослужащий с позывным "Лютый" после очереди из пулемета заметил, что он не только уничтожил вражеский личный состав вокруг бронетехники, но и сбил российский дрон. Об этом сообщает пресс-служба Нацгвардии.

По словам нацгвардейца, этот БПЛА, который был приземлен с помощью стрелкового оружия, – довольно редкий экземпляр. Беспилотник называется "Элеон". Он представляет собой комплекс для воздушной разведки и наблюдения ближнего действия.

"Мне удалось захватить этот новый российский беспилотник относительно невредимым. Поэтому считаю охоту успешной, а интересные данные с этого дрона были переданы соответствующим инстанциям Сил обороны Украины", - рассказал гвардеец 31 бригады Национальной гвардии Украины.

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Напомним, что в ночь на 9 мая украинский нацгвардеец "Покемон" мастерски сбил российскую крылатую ракету Х-55. Своим попаданием в ракету 20-летний защитник спас жизни многих украинцев, которые могли бы погибнуть в случае попадания. Он сбил ракету с ПЗРК "Игла".

Также Главред рассказывал, что в Брянской области всего за несколько часов были сбиты вертолеты Ми-8, Ми-24 и истребитель Су-34. По предварительной информации, отработало российское ПВО. Первый вертолет был сбит над населенным пунктом Клинцы. На замедленном видео видно, как в нос Ми-8 прилетает ракета, предположительно, от ЗРК "Панцирь". После – взрыв и падение. Второй вертолет был сбит в поселке Сурецкий Муравей Клинцевского района.

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