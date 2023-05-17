Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с Россией

Секретарь СНБО подчеркнул, что для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины.

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Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях со страной-агрессором Россией.

Как отметил Данилов на своей странице в Twitter, для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что никакого другого языка российские захватчики не понимают.

"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает", - заявил Данилов.

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Он подчеркнул, что именно тогда, когда государство-оккупант Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины, наконец воцарится справедливость.

Война России против Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессоркой Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

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