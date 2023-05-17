УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с Россией

Алина Дембицкая
17 мая 2023, 19:11 обновлено 17 мая, 19:11
37
Секретарь СНБО подчеркнул, что для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины.
Алексей Данилов, Владимир Путин, распад России
Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РФ / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, ua.depositphotos.com

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов считает, что оружие является лучшим методом дипломатии в отношениях со страной-агрессором Россией.

Как отметил Данилов на своей странице в Twitter, для завершения войны агрессор должен покинуть территорию Украины. Секретарь СНБО подчеркнул, что никакого другого языка российские захватчики не понимают.

"Хочу напомнить отдельным международным политическим деятелям: в отношениях с Москвой оружие является лучшим методом дипломатического общения. Никакого другого языка преступная группировка убийц и насильников не понимает", - заявил Данилов.

видео дня

Он подчеркнул, что именно тогда, когда государство-оккупант Российская Федерация сложит оружие и покинет территорию Украины, наконец воцарится справедливость.

Война России против Украины

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором РФ война против Украины может завершиться уже к зиме. Он подчеркнул, что контрнаступлений Вооруженных сил Украины может быть несколько.

Как отметил президент Владимир Зеленский, украинское государство впереди ждут главные сражения в развязанной страной-агрессоркой Россией войне. Нужно освободить своих людей из российской неволи и восстановить территориальную целостность.

"Мы должны освободить нашу землю и наших людей из российской неволи. Мы должны восстановить полную линию нашей государственной границы - как на суше, так и на море", - подчеркнул Зеленский.

Заместитель министра иностранных дел Украины Андрей Мельник подчеркнул, что война в Украине может завершиться до конца 2023 года. По его словам, главным вопросом остается то, предоставят ли Украине ракеты дальнего действия и истребители западного образца. И он должен быть решен уже сейчас. Получение Украиной этого вооружения будет способствовать завершению войны.

Смотрите видео о том, есть ли прямой приказ спецслужбам Украины не убивать Путина:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Алексей Данилов война России и Украины мирные переговоры с Россией
Реклама

Главное за день

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал Маломуж

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал Маломуж

18:39 Политика
"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - Эрдоган

17:56 Мир
Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАР

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАР

16:44 Политика
Все главные новости

Последние новости

19:24

Загадка, которая заставит бросить себе вызов: нужно найти странную лошадь за 8 секунд

19:20

Путинский Кинжал оказался таким же фуфлом, как и все остальное российское оружиемнение

19:11

Данилов назвал лучший метод дипломатии в отношениях с РоссиейВидео

18:51

Как убрать лишнюю соль из селедки: неожиданный способ спасти любимый продукт

18:45

Депутат от СН Трубицын не пришел на суд по обвинению во взяточничестве, потому что уже сбежал из Украины, - эксперт

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

18:40

"Так покиньте уже": из России выгоняют Симоньян

18:39

Лукашенко не болен, это инсценировка - генерал МаломужВидео

17:56

"Спасибо Путину и Зеленскому": зерновую сделку продлили с новым условием - ЭрдоганВидео

17:53

Вышли из окопа за несколько секунд до "прилета": военные засняли неимоверное спасение побратимовВидео

Реклама
17:39

"Сам показал, где деньги": бывший глава Верховного суда оценил свое задержание по делу о взятку

17:17

Путин может любым образом сбросить Лукашенко от руководства Беларусью - МаломужВидео

17:06

Одна из стран СНГ все больше боится нападения России: Reuters удивил подробностямиВидео

16:57

Капали слезы, капали: Джонни Депп заплакал от овации зрителей на Каннском фестивале

16:44

Еще один "миротворец": в Украину со своим предложением решил приехать президент ЮАРВидео

16:36

"Меня арестовали за правду о войне": украинец Роднянский сделал неожиданное признание

16:31

Камалия показала нового пакистанского мужа после новости о разводе с миллиардером

16:10

Что сначала кладут в борщ – капусту или зажарку: неожиданный ответ удивит наповал всех хозяек

16:07

Почему 18 мая нельзя оставлять грязную посуду в доме: приметыВидео

16:01

"Да, мы любим друг друга": Ирина Билык высказалась про слухи о ее романе с Димой КоляденкоВидео

15:57

Необычная история обычного явления: кто придумал комнатные растения

Реклама
15:57

ВСУ сумели "проломить" оккупантов в Бахмуте на 500 метров - командование ВСУВидео

15:47

200 000 убитых врагов – подтверждение, что Украина прошла "испытательный срок" для вступления в НАТО, - Палатный

15:32

Лучше снять и не надевать: куда деть обручальное кольцо после разводаВидео

15:30

В Польше украинцы-беженцы имеют право на многотысячную помощь деньгами: кто подпадаетВидео

15:11

У Орбана сплясали под дудку Путина: "наехали" на ЕС и НАТО за военную помощь УкраинеВидео

15:10

Маляр рассказала, какие три области больше всего страдают из-за обстрелов России

15:09

"Подметала волосы в парикмахерской": Бейонсе рассказала с чего начинала свою карьеру и показала фото

15:05

Что можно приготовить на ужин быстро и вкусно: восхитительный рецепт полезного салата за 5 минутВидео

14:28

Шакира выпустила трогательный клип, в котором спела с сыновьями от Жерара ПикеВидео

14:19

Кристина Соловий впервые прокомментировала роман с Сергеем Жаданом

14:12

Украина может за пару месяцев освободить Крым и запустить перспективу краха режима Путина – МаломужВидео

13:57

Нужно ли мыть овсяную крупу перед варкой: главная ошибка неопытных хозяек

13:57

Потап расставил точки над "i" по поводу своего развода с Каменских

13:46

Лавров в истерике угрожает ответом РФ из-за передачи Украине ракет Storm ShadowВидео

13:15

В Беларуси "ткнули носом" Путина и назвали условие размещения у себя ядерного оружияВидео

13:14

Что нельзя ставить в спальне: цветы, которые дарят головную боль и плохую энергию

13:07

"Пытался сделать легкую шутку": Потап раскрыл значение скандальных строк песни "Волонтер"Видео

12:53

Ночь сбитых Кинжалов: система Patriot уничтожала ракеты оккупантов автоматически - Игнат

12:31

Чому не можна рвати бузок і чим це загрожує

12:20

Только гении решат головоломку: нужно найти свадебное приглашение за 87 секунд

Реклама
12:02

РФ проигрывает и втягивает Беларусь в войну, Лукашенко затеял игру, чтобы избежать этого – МаломужЭксклюзив

11:55

СБУ нашла всех блогеров, которые сняли работу ПВО: "светит" до 8 лет тюрьмыФотоВидео

11:51

"Они начали готовиться к войне с 2007": в проекте "Год.За кадром" покажут полное интервью БудановаВидео

11:51

"Моральный компас указал мне, что делать": в Бахмуте в бою погиб американский экс-сержант

11:49

Гороскоп на завтра 18 мая 2023: Рыбам – повышение, Стрельцам - угнетениеВидео

11:37

Британия даст Украине дроны с ударом на 200 км: эксперт рассказал, как они помогут бить оккупантовВидео

11:28

Ни для чего не рано и никогда не поздно: 5 звезд, которые стали известными после 40 лет

10:49

"Ответит за все зверства": в США поддержали резолюцию о спецтрибунале для России

10:30

Юпитер в Тельце 2023: трем знакам зодиака очень круто повезетВидео

10:29

В Киеве полиция отобрала у Виктора Павлика скандальный спецпропуск, которым тот хвастался с женойВидео

Новости Украины
Новости КиеваНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости УкраиныПенсии в УкраинеКурс валютНовости Харькова
Персоны
Олег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новостиВладимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новости
Поздравления
С днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщинеС днем рождения мужчине
Гороскоп
Астролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиакаГороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделю
Война с Россией
Деоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая войнаЯдерное оружие
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Праздники
Календарь 2023Православный календарь 2023С днем рождения подруге
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Мода и красота
Красивый маникюрМода 2023Женские стрижкиМодные ошибкиОкрашивание волос
Интересное
ГоловоломкиТесты по картинкеОптические иллюзии
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять