На юге россияне собрали 150 тысяч военных: Жданов оценил их потенциал

Российские оккупационные войска пытаются укрепить свое присутствие на Запорожском и Херсонском направлениях, подчеркнул эксперт.

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Жданов оценил потенциал российской армии / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия активно готовится к обороне в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны захватчики уже сконцентрировали около 150 тысяч солдат.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью 24 каналу, российские оккупационные войска пытаются укрепить свое присутствие на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время их силы недостаточны для занятия позиций по всей линии фронта.

Жданов подчеркнул, что россияне оборудуют по меньшей мере два рубежа обороны на Запорожском направлении. Впрочем, уже за Мелитополем оккупанты прибегают к очаговой обороне, строя опорные пункты на базе небольших городов.

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"Частично они оборудуют очаги обороны вдоль побережья Днепра. Впрочем, даже несмотря на это у россиян проблемы с личным составом. Они не могут обеспечить достаточным количеством военных вторую линию обороны", - отметил военный эксперт.

По его словам, российский полк может держать оборону на расстоянии 10-15 км. фронта.

"Если 300 км фронт, то нужно 20-25 полков. У них такой численности точно нет", - убежден полковник запаса.

По его словам, вероятно, оккупанты рассчитывают, что во время украинского контрнаступления они будут перемещать свои силы постепенно. Впрочем, захватчикам стоит готовиться к бегству.

"Об отсутствии мощного войска свидетельствует и уменьшение интенсивности пополнения личного состава: если раньше к линии разграничения привозили тысячи военных, то сейчас – сотни. Они их не готовят на месте и не везут сюда готовыми сразу в бой, а здесь будут готовить", - сказал военный эксперт.

Также, по его словам, россияне имеют проблему с техникой – они начали снова варить обрешетку на танки и делают это в два яруса.

"Видимо, они поняли, что "Джавелин" и "Стугна-П" имеют тандемный заряд. Если тандемный, то надо две решетки обваривать. Поэтому численность в 150 тысяч российских военных – это фактически ничто для более 500 километров вдоль линии фронта", - подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт. С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором Россией война против Украины может завершиться уже к зиме. Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины заключается в освобождении всех захваченных территорий от террористов, которые напали на нас.

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает ужас и страх в Кремле:

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