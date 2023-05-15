УкрРус
Читать на украинском
  1. Главная
  3. Украина

На юге россияне собрали 150 тысяч военных: Жданов оценил их потенциал

Алина Дембицкая
15 мая 2023, 23:26 обновлено 15 мая, 23:26
69
Российские оккупационные войска пытаются укрепить свое присутствие на Запорожском и Херсонском направлениях, подчеркнул эксперт.
Олег Жданов, Владимир Путин
Жданов оценил потенциал российской армии / Коллаж: Главред, фото: Главред, сайт Кремля

Страна-агрессор Россия активно готовится к обороне в случае контрнаступления Вооруженных сил Украины. На юге нашей страны захватчики уже сконцентрировали около 150 тысяч солдат.

Как отметил военный эксперт, полковник запаса Олег Жданов в интервью 24 каналу, российские оккупационные войска пытаются укрепить свое присутствие на Запорожском и Херсонском направлениях. В то же время их силы недостаточны для занятия позиций по всей линии фронта.

Жданов подчеркнул, что россияне оборудуют по меньшей мере два рубежа обороны на Запорожском направлении. Впрочем, уже за Мелитополем оккупанты прибегают к очаговой обороне, строя опорные пункты на базе небольших городов.

видео дня

"Частично они оборудуют очаги обороны вдоль побережья Днепра. Впрочем, даже несмотря на это у россиян проблемы с личным составом. Они не могут обеспечить достаточным количеством военных вторую линию обороны", - отметил военный эксперт.

По его словам, российский полк может держать оборону на расстоянии 10-15 км. фронта.

"Если 300 км фронт, то нужно 20-25 полков. У них такой численности точно нет", - убежден полковник запаса.

По его словам, вероятно, оккупанты рассчитывают, что во время украинского контрнаступления они будут перемещать свои силы постепенно. Впрочем, захватчикам стоит готовиться к бегству.

"Об отсутствии мощного войска свидетельствует и уменьшение интенсивности пополнения личного состава: если раньше к линии разграничения привозили тысячи военных, то сейчас – сотни. Они их не готовят на месте и не везут сюда готовыми сразу в бой, а здесь будут готовить", - сказал военный эксперт.

Также, по его словам, россияне имеют проблему с техникой – они начали снова варить обрешетку на танки и делают это в два яруса.

"Видимо, они поняли, что "Джавелин" и "Стугна-П" имеют тандемный заряд. Если тандемный, то надо две решетки обваривать. Поэтому численность в 150 тысяч российских военных – это фактически ничто для более 500 километров вдоль линии фронта", - подытожил Жданов.

Кто такой Олег Жданов

Олег Владимирович Жданов (30 марта 1966, Дрезден, ГДР) – советский и украинский военный, полковник запаса ВСУ, украинский военный эксперт.

С 2016 года часто пишет статьи в украинской, российской, белорусской и иракской прессе. Открыл собственный ютуб-канал, в котором выпускает видео с аналитикой боевых действий, где имеет более 700 тысяч подписчиков и 63 млн просмотров, пишет Википедия.

Контрнаступление Вооруженных сил Украины

Ранее глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли заявил, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и тому подобное, если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли.

Как пишет Politico со ссылкой на двух европейских чиновников, Киев скрывает от союзников детали предстоящего контрнаступления Вооруженных сил Украины, чтобы предотвратить утечку секретной информации, которая может повредить наступательной операции. При этом Киев держит в секрете эти данные и от украинских политиков.

Недавно секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов заявил, что развязанная страной-агрессором Россией война против Украины может завершиться уже к зиме. Секретарь СНБО обратил внимание на то, что план Украины заключается в освобождении всех захваченных территорий от террористов, которые напали на нас.

Смотрите видео о том, как тема контрнаступления ВСУ вызывает ужас и страх в Кремле:

Вас может заинтересовать:

война в Украине Олег Жданов война России и Украины
Реклама

Главное за день

ВСУ контрнаступают в Бахмуте: за двое суток военные мощно продвинулись вперед - Череватый

ВСУ контрнаступают в Бахмуте: за двое суток военные мощно продвинулись вперед - Череватый

21:49 Украина
В Украине будут бушевать грозы и накроет сильная жарища: синоптики назвали даты

В Украине будут бушевать грозы и накроет сильная жарища: синоптики назвали даты

21:36 Синоптик
Больше оружия: Зеленский назвал главный результат турне по странам Европы

Больше оружия: Зеленский назвал главный результат турне по странам Европы

21:13 Украина
Все главные новости

Последние новости

23:26

На юге россияне собрали 150 тысяч военных: Жданов оценил их потенциал

22:50

Что никогда нельзя делать 17 мая, чтобы не обрезать свое богатство: приметыВидео

22:39

Звезду сериала Эмили в Париже ограбили на 3 миллиона гривен

22:35

Пыталась уличить в измене невестку: ДНК-тест раскрыл грязную тайну свекрови

22:26

"Любой ход Путина ухудшает его позицию": Данилов заявил, что мобилизация в РФ не достигла целейВидео

Главред в телеграмм — новости Украины в режиме онлайн

21:49

ВСУ контрнаступают в Бахмуте: за двое суток военные мощно продвинулись вперед - ЧереватыйВидео

21:36

В Украине будут бушевать грозы и накроет сильная жарища: синоптики назвали датыВидео

21:35

Сколько подков можно вешать дома: почему большинство неправильно использует талисман на счастье

21:26

Удивительный тест на внимательность: нужно за 20 секунд найти меч и скипетр на картинке

Реклама
21:23

А как же Том: Шакиру застукали в компании известного спортсменаВидео

21:19

"Мы должны быть настороже": Путин может применить химическое оружие в случае успехов ВСУ - УоллесВидео

21:13

Больше оружия: Зеленский назвал главный результат турне по странам ЕвропыВидео

20:27

"Они не видели ничего, кроме Путина": Сотник рассказал, как пропаганда РФ "прожарила" мозг россиянамВидео

20:17

Диалог между Украиной и РФ возможен, но есть единственная отправная точка – ОП

20:11

Подрыв "министра ЛНР" Корнета: за покушением может стоять СБУ - СМИ

19:57

Скандал только набирает обороты: Иво Бобул подал в суд на журналистку из-за "хайпа" на нем

19:34

Исчезнут накипь и запахи: 3 идеальных способа, как почистить стиральную машину для профилактики

19:24

Только гении могут справиться: нужно за 5 секунд найти ошибку на изображении пляжа

19:20

Сан Егорыч, не вздумай мне выздоравливатьмнение

19:03

"Дуй на фронт, безмозглый": Пригожин в истерике из-за угроз "сажать" россиян, воюющих в "Вагнере"

Реклама
18:57

Чарльз III будет править недолго: Нострадамус предсказал, кто взойдет на престолВидео

17:52

На президентских выборах в Турции никто не одержал победы: объявили второй турВидео

17:49

Военная помощь Украине может прекратиться уже в июле: в США заканчиваются средства - Politico

17:45

В чем секрет вкусного шашлыка: невероятный фокус гарантирует ошеломительный фурор

17:36

Анна Кошмал похвасталась нежным кадром с мужем-загадкой

17:24

Забинтована рука и мешки под глазами: больной Лукашенко впервые с 9 мая вышел на публикуВидео

17:06

Попал под минометный обстрел: в тяжелых боях под Бахмутом погиб молодой снайпер из ЗакарпатьяВидео

16:55

РФ била по Украине Шахедами с территории Беларуси: Санников раскрыл детали

16:43

На фоне болезни Лукашенко может потерять власть: Кремль может готовить преемника - экспертВидео

16:25

Болезнь "ударила" по сердцу: в Беларуси оппозиция озвучила вероятный диагноз ЛукашенкоВидео

16:18

Защищает дом от злого глаза и приносит удачу: как превратить острый перец в сильнейший оберег

16:17

"Воинственный период": астролог назвала самый тяжелый день недели с 15 по 21 маяВидео

15:51

"Нужно немного времени": Зеленский объяснил, когда ждать начала контрнаступления

15:42

Деми Мур впервые показала новорожденную внучку

15:40

В Луганске взорвали т. н. "министра внутренних дел ЛНР": он в реанимации – СМИВидео

15:37

Вступление Украины в НАТО зависит от победы над Россией – СтолтенбергВидео

15:32

Настоящий обман зрения: лишь единицы справятся с оптической иллюзией за 10 секунд

15:24

Будут золотистыми и хрустящими: 3 простых рецепта невероятных куриных крылышекВидео

15:16

Три знака зодиака будут безумно успешны летом 2023: кому улыбнется фортуна

14:55

Удары по ЧФ в Севастополе: эксперт назвал цели для дальнобойных ракет Storm Shadow

Реклама
14:51

Пуля застряла в буханке: жизнь воина под Бахмутом чудом спас хлеб

14:46

Следом за Земфирой: Галкин требует, чтобы с него сняли статус иноагента - росСМИВидео

14:42

У Путина подняли вой из-за передачи Украине от Британии беспилотников дальностью 200 кмВидео

14:00

Беларусь могла бы помочь моментально завершить войну в Украине – СанниковВидео

13:57

"Никто не держит в ЕС": в Чехии жестко ответили на нытье Орбана насчет Евросоюза

13:26

ГУР – о "предложении Пригожина" по Бахмуту: Украина будет освобождать свои территорииВидео

13:25

Стало известно имя первого тренера нового сезона музыкального проекта Голос країниВидео

12:57

Оккупанты ударили по больнице в Авдеевке: ракеты РФ убили четырех человек

12:52

Головоломка для наиболее остроглазых: нужно за 10 секунд найти странную корону

12:46

Как выбрать идеальные джинсы без примерки: 3 лайфхака, которые взорвали TikTok

Новости Украины
Новости КиеваПенсии в УкраинеКурс валютНовости ХарьковаНовости МариуполяНовости НиколаеваНовости ОдессыТелеграм новости Украины
Синоптик
Прогноз погодыПогода веснаМагнитная буряПогода на выходные
Интересное
Тесты по картинкеОптические иллюзииГоловоломки
Праздники
Православный календарь 2023С днем рождения подругеКалендарь 2023
Поздравления
С днем рождения мужчинеС днем рождения сынаС днем рождения, кумС днем рождения дочериС днем рождения женщине
Война с Россией
Ядерное оружиеДеоккупация КрымаБитва за БахмутРаспад РоссииКонтрнаступление ВСУВойна России и УкраиныБавовна в РоссииТретья мировая война
Мода и красота
Женские стрижкиОкрашивание волосКрасивый маникюрМода 2023Модные ошибки
Персоны
Владимир ЗеленскийВладимир Путин новостиАлексей Арестович новостиМарк Фейгин новостиОлег Жданов новостиКирилл Буданов новостиВалерий Залужный новостиРоман Свитан новости
Рецепты
ЗакускиСалатыПростые блюдаЛегкие десерты
Гороскоп
Гороскоп на завтраГороскоп тароГороскоп на неделюАстролог Влад РоссАстролог Анжела ПерлЗнаки зодиака
Лайфхаки
СтиркаКомнатные растенияСад и огородВсе о салеУборка
©2002-2023, GLAVRED.INFO. ВСЕ ПРАВА ЗАЩИЩЕНЫ. Перепечатка, копирование или воспроизведение информации, содержащей ссылку на агенство УНИАН, в каком-либо виде запрещено. Использование материалов «Главред» разрешается при условии ссылки на «Главред». Для интернет-изданий обязательна прямая, открытая для поисковых систем, гиперссылка в первом абзаце на конкретный материал. Материалы с плашками «Реклама», «Новости компаний», «Актуально», «Точка зрения», «Официально» публикуются на коммерческих или партнерских началах. Точки зрения, выраженные в материалах в рубрике "Мнения", не всегда совпадают с мнением редакции.
O насРедакционная политикаПравила пользования сайтомПолитика конфиденциальностиРедакцияРеклама на сайтеМы в соцсетяхАрхив
Мы используем cookies
Принять