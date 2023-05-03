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ВСУ готовы и к контрнаступлению, и к обороне - генерал Милли

Анна Ярославская
3 мая 2023, 10:12 обновлено 3 мая, 10:40
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Запад помог Украине нарастить силы, но пока неясно, что из этого получится, сказал американский генерал.
Марк Милли
Марк Милли заявил, что ВСУ готовы к контрнаступлению / Фото defense.gov, УНИАН

Глава Объединенного комитета начальников штабов генерал США Марк Милли считает, что благодаря помощи западных стран Силы обороны Украины готовы и к наступательным действиям, и к обороне.

"Они (ВСУ, - ред.) могут как вести наступление, так и держать оборону. Им предстоит проделать значительную работу по планированию, координации и т.д., если они будут проводить наступательную операцию, но к наступлению и обороне они готовы", - сказал Милли в интервью журналу Foreign Affairs, передает Голос Америки.

Генерал США отметил, что российский диктатор Владимир Путин не достиг в Украине своих изначальных целей, поэтому скорректировал свои стратегические планы.

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Милли напомнил, что Путин стремился быстро захватить Киев, за четыре-шесть недель продвинуться от российской границы до Днепра, а затем лишить Украину доступа к Азовскому морю. Однако в конце марта или в начале апреля прошлого года президент страны-агрессора решил ограничиться южными областями Украины, укрепить власть на Донбассе и обезопасить Крым.

В то же время Украина провела два весьма успешных контрнаступления, во время которых российские войска были вынуждены отступить, а украинские - сомкнули ряды и восстановили оборону. Зимой "значительные территории практически не переходили из рук в руки, за исключением, возможно, Бахмута".

"И тогда украинцы попросили нас о помощи в наращивании своих сил, для того, чтобы у них была возможность проводить наступательные операции с применением... механизированной бронетехники и пехоты. Мы сделали это, но пока неясно, что из этого получится", - подчеркнул генерал.

Как сообщал Главред, ранее глава Объединенного комитета начальников штабов США генерал Марк Милли заявил, что победа Украины в войне против России в 2023 году маловероятна. При этом он не сказал, что это невозможно.

Контрнаступление ВСУ

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов 1 мая заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий. По его словам, результаты все смогут увидеть уже скоро.

Министр обороны Украины Алексей Резников 1 мая заявил, что подготовка к контрнаступлению уже вышла на финишную прямую.

2 мая координатор по стратегическим коммуникациям Совета национальной безопасности США Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты Америки передали Украине почти всю военную помощь, о которой просили украинские власти. В частности, речь идет о вооружении, которое нужно для начала украинского контрнаступления.

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