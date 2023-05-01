Контрнаступление ВСУ: Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты

Глава ГУР также согласился с оценками официальных лиц США, которые выражали надежду, что контрнаступление как минимум позволит Украине улучшить позиции.

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Буданов заявил, что в ближайшее время все увидят ожидаемые результаты контрнаступления/ УНИАН, 35 ОБрМП имени Михаила Остроградского

Глава Главного управления разведки Минобороны Кирилл Буданов заявил, что во время запланированного контрнаступления Украина будет иметь главную задачу – освобождение всех оккупированных территорий.

По его словам результаты все смогут увидеть уже скоро. Об этом он сказал в интервью американскому телеканалу PBS.

"В ближайшее время все увидят ожидаемые результаты", – подчеркнул глава ГУР.

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Также Буданов согласился с оценками официальных лиц США, которые говорили о том, что минимальным результатом контрнаступления украинских военных может стать по крайней мере улучшение позиций вдоль линии фронта. После этого защитники Украины смогут бить по военной логистике российских захватчиков на территории оккупированного Крыма и в глубине Донбасса.

Контрнаступление украинских военных

Ранее американский телеканал СNN подчеркивал, что Москва недостаточно готова к украинскому контрнаступлению. Отмечалось, что долгожданное контрнаступление Украины кажется неизбежным, и то, как каждая из сторон готовится, очень красноречиво говорит о ее готовности. РФ сейчас находится на стадии "драки в баре перед закрытием".

Британское издание The Guardian отмечало, что контрнаступление Вооруженных сил Украины станет решающим испытанием для Украины. На успех Сил обороны Украины будут влиять факторы, которые от них не зависят, в частности – обеспечение боеприпасами и погодные условия.

Также ранее сообщалось, что армия Украины столкнулась с острым дефицитом боеприпасов, ситуация в определенной степени ограничивает возможности для проведения успешной контрнаступательной операции. Для успеха ВСУ на поле боя нужно больше боеприпасов. Чехия готова увеличить поставки боеприпасов и проведет работу с союзниками, чтобы найти возможность организовать дополнительное обеспечение из других источников, заявил чешский президент Петр Павел.

Смотрите видео с прогнозами Олега Жданова и Романа Свитана относительно контрнаступления ВСУ:

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