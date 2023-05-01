Сошел с рельсов поезд с нефтью и взорвалась электроопора: в РФ произошли странные ЧП

В стране-агрессоре России в один день, 1 мая, произошли два чрезвычайных происшествия в разных регионах. Так, в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд, который был загружен нефтепродуктами.
По предварительным данным, это произошло якобы из-за подрыва на железнодорожном полотне. О произошедшем сообщил российский Telegram-канал Baza.
"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги", – отмечается в сообщении.
В Telegram-канале рассказали, что 708 вагонов лежат на боку. После схода поезда с рельсов произошел пожар. На месте происшествия находятся экстренные службы.
Смотрите видео последствий схождения поезда с рельсов в Брянской области РФ:
Взорвана опора линии электропередачи
Также в РФ сообщили, что в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередачи. При этом на второй электроопоре было обнаружено взрывное устройство, которое, как отмечается, было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.
"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района взорвана опора линии электропередач, на второй – обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство", – написал он.
Губернатор региона страны-агрессора России сообщил, что якобы населенные пункты и гражданская инфраструктура были переключены подстанцией в автоматическом режиме, поэтому перебоев в электроснабжении нет. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают ФСБ и прокуратура.
Чрезвычайные происшествия в РФ
Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии.
После полномасштабного вторжения России в Украину Мотовилихинские заводы попали под санкции Украины, Евросоюза, Канады и США.
Напомним, в поселке Суземка Брянской области в ночь на 30 апреля произошел пожар и частичное разрушение жилого дома. Губернатор области Александр Богомаз после этого сразу заявил, якобы поселок "обстреляли ВСУ".
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