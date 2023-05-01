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Сошел с рельсов поезд с нефтью и взорвалась электроопора: в РФ произошли странные ЧП

Алёна Воронина
1 мая 2023, 12:32 обновлено 1 мая, 12:39
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В двух регионах страны-агрессора произошли взрывы на разных объектах. В частности, в России утверждают, якобы в результате подрыва сошел с рельсов поезд.
Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в РФ, взорванная электроопора
В РФ произошли странные ЧП/ Telegram Baza, Telegram Дрозденко

В стране-агрессоре России в один день, 1 мая, произошли два чрезвычайных происшествия в разных регионах. Так, в Брянской области РФ сошел с рельсов поезд, который был загружен нефтепродуктами.

По предварительным данным, это произошло якобы из-за подрыва на железнодорожном полотне. О произошедшем сообщил российский Telegram-канал Baza.

"На перегоне Рассуха-Унеча железнодорожный поезд с 60 вагонами, загруженный нефтепродуктами и пиломатериалами, сошел с рельсов из-за повреждения полотна. Предварительно, незадолго до схода поезда произошел подрыв железной дороги", – отмечается в сообщении.

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В Telegram-канале рассказали, что 708 вагонов лежат на боку. После схода поезда с рельсов произошел пожар. На месте происшествия находятся экстренные службы.

Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в РФ
Поезд с нефтепродуктами сошел с рельсов в РФ/ Telegram Baza
Последствия схождения поезда с рельсов в Брянской области РФ
Последствия схождения поезда с рельсов в Брянской области РФ/скрин

Смотрите видео последствий схождения поезда с рельсов в Брянской области РФ:

Взорвана опора линии электропередачи

Также в РФ сообщили, что в Ленинградской области была подорвана опора линии электропередачи. При этом на второй электроопоре было обнаружено взрывное устройство, которое, как отмечается, было ликвидировано. Об этом сообщил губернатор региона Александр Дрозденко в своем Telegram-канале.

"В 00:01 1 мая на территории Сусанинского поселения Гатчинского района взорвана опора линии электропередач, на второй – обнаружен неизвестный предмет, предположительно взрывное устройство", – написал он.

Губернатор региона страны-агрессора России сообщил, что якобы населенные пункты и гражданская инфраструктура были переключены подстанцией в автоматическом режиме, поэтому перебоев в электроснабжении нет. Он отметил, что на месте происшествия сейчас работают ФСБ и прокуратура.

Взрыванная электроопора в РФ
В Ленинградской области РФ взорвалась электроопора/ Telegram Дрозденко
Взрыванная электроопора в РФ
В Ленинградской области РФ взорвалась электроопора/ Telegram Дрозденко
Взрыванная электроопора в РФ
В Ленинградской области РФ взорвалась электроопора/ Telegram Дрозденко

Чрезвычайные происшествия в РФ

Ранее сообщалось, что вечером в субботу, 29 апреля, в российской Перми вспыхнул пожар на территории компании Мотовилихинские заводы. Там производят артиллерию, минометы и реактивные системы залпового огня для российской оккупационной армии.

После полномасштабного вторжения России в Украину Мотовилихинские заводы попали под санкции Украины, Евросоюза, Канады и США.

Напомним, в поселке Суземка Брянской области в ночь на 30 апреля произошел пожар и частичное разрушение жилого дома. Губернатор области Александр Богомаз после этого сразу заявил, якобы поселок "обстреляли ВСУ".

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