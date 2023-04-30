В Брянской области РФ вспыхнул пожар и обвалился дом: в РФ обвинили ВСУ

В поселке Суземка Брянской области в ночь на 30 апреля произошел пожар и частичное разрушение жилого дома. Губернатор области Александр Богомаз заявил, что поселок "обстреляли ВСУ".
"Есть один пострадавший. В результате попадания снаряда произошел пожар и частичное разрушение одного жилого дома. На месте работают все оперативные службы", - написал Богомаз в Telegram.
Российский губернатор утверждает, что поселок Суземка якобы был обстрелян с помощью РСЗО.
"Системой ПВО Вооруженных сил РФ было сбито несколько снарядов. Пострадавших нет. Частично разрушен один жилой дом. Оперативные службы работают на месте", - заявил Богомаз.
Кадры с места события опубликовал Telegram-канал Mash:
Местные жители писали в сети о взрывах в районе железнодорожного вокзала.
Напомним, в ночь на 27 апреля в поселке Климово российской Брянской области пропал свет, власти заявили об обстреле, в котором обвинили украинские войска.
Вечером, 25 апреля, в Свердловской области в поселках Сосьва, Висимое и Таежное вспыхнул пожар. Почти за сутки огонь уничтожил 110 зданий, из них 108 - жилых домов.
В МЧС страны-агрессора России сообщили, что в селе Сосьва горит 50 зданий. Известно, что местное население, а также 240 заключенных эвакуировали из расположенного там лечебно-исправительного учреждения.
Смотрите видео о том, как в России масштабный пожар уничтожает села:
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