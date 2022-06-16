В России снова пылает: в Уренгоре горит крупнейшее в мире газовое месторождение

В РФ горит крупнейший в мире газопровод / фото: gazprom.ru, скриншот

В России вспыхнул пожар на одном из крупнейших в мире газовых месторождений. Там разорвался трубопровод. Об этом сообщает российское издание Octagon.

Пожар произошел в Ямало-Немецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения. Там произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.

Авария произошла на участке "Газпром добыча Уренгой". В компании утверждают, что уже все исправили.

"Пожар уже локализован. Работа ведется в штатном режиме", — заявили в компании.

Следует отметить, что на уренгойском месторождении хранятся запасы до 10 трлн кубических метров газа.

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Напомним, в центре Москвы неизвестный мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась. Его начали разыскивать правоохранители.

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