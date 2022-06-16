В России снова пылает: в Уренгоре горит крупнейшее в мире газовое месторождение

На месте происшествия произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
В России вспыхнул пожар на одном из крупнейших в мире газовых месторождений. Там разорвался трубопровод. Об этом сообщает российское издание Octagon.
Пожар произошел в Ямало-Немецком автономном округе на территории Уренгойского газового месторождения. Там произошел разрыв трубы диаметром 1,4 метра.
Авария произошла на участке "Газпром добыча Уренгой". В компании утверждают, что уже все исправили.
"Пожар уже локализован. Работа ведется в штатном режиме", — заявили в компании.
Следует отметить, что на уренгойском месторождении хранятся запасы до 10 трлн кубических метров газа.
Читайте такжеВ Макеевке произошел пожар на нефтебазе: склад снабжал войска РФ, которые пытаются захватить Донбасс
Напомним, в центре Москвы неизвестный мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова. Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась. Его начали разыскивать правоохранители.
Другие новости:
- В Сибири - масштабные лесные пожары: их некому тушить, военных пожарных отправили в Украину
- Эстафету пожаров подхватил Сахалин: загорелась российская электростанция недалеко от Японии
- В приграничной Курской области обстреляли большое село: взрывы и пожары