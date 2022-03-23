"Москва горит": мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова

Кремль / скриншот, pixabay

В центре Москвы неизвестный мужчина забросал Кремль коктейлями Молотова.

Зажигательная смесь попадала в кремлевскую стену и воспламенялась.

"Неустановленный злоумышленник забросал стену Кремля бутылками с зажигательной смесью. В сети появились соответствующие кадры", - говорится в сообщении российских СМИ.

На данный момент известно, что мужчина бросил в стену около трех коктейлей Молотова.

Личность мужчины устанавливается, охоту на него объявили российские правоохранители.

На видео снятом из проезжающего авто, видно, что мужчина бросает в стену зажигательную смесь, и она возгорается.

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