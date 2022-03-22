Путин не стремится к завершению войны: США вместе с Украиной пообещали удар по Кремлю

Запад и Украина приложат усилия, чтобы война Путина стала стратегическим поражением Кремля - Госдеп / УНИАН

США продолжают работать на поле дипломатии для поддержки усилий с целью завершения войны России против Украины. Переговоры требуют добросовестного отношения и выполнения договоренностей, однако российский президент Путин не собирается прекращать нападение. Штаты вместе с международным сообществом и Киевом будут добиваться, чтобы война, которую развязал Путин, стала стратегическим поражением Кремля. Об этом заявил представитель Государственного департамента Нед Прайс.

"Как мы делали с начала этого кризиса, мы продолжим поддерживать усилия Украины, направленные на деэскалацию путем дипломатии, а также прекращение огня и вывод российских войск из Украины", - цитирует его Укринформ.

Представитель Госдепа отметил, что дипломатия требует добросовестного отношения и выполнения достигнутых договоренностей, в то время как российский президент Путин не демонстрирует готовность прекратить военную агрессию против Украины.

"Однако президент путин не продемонстрировал никаких признаков готовности прекратить нападение", - сказал Прайс.

Также он добавил, что вне зависимости от сроков завершения войны, Запад и Украина приложат усилия, чтобы военные действия, начатые Путиным, стали долгосрочным стратегическим поражением Москвы.

"США, международное сообщество вместе с партнерами в Украине будут добиваться, чтобы война по выбору путина была долгосрочным стратегическим поражением кремля", - подчеркнул Нед Прайс.

Напомним, ранее представитель США в ООН Линда Томас-Гринфилд заявила, что американцы не будут вводить войска в Украину. Однако такое решение могут принять отдельные страны НАТО.