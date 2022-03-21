В США допустили, что иные страны НАТО могут ввести войска в Украину

В США объяснили, что иные страны НАТО могут ввести войска в Украину / Reuters

Cтраны Североатлантического альянса (НАТО) могут принять решение о вводе войск в Украину, хотя США наверняка не будут вводить на территорию этой страны свои войска. Об этом в интервью телеканалу CNN заявила постоянный представитель Штатов при ООН Линда Томас-Гринфилд.

"Я могу сказать, что американские войска не будут на территории Украины в данный момент. Президент Джо Байден ясно это сказал, но другие страны НАТО могут решить, что хотят ввести войска в Украину", ‒ сказала чиновница.

Томас-Гринфилд также уточнила - президент США Джо Байден, который едет в Европу на экстренный саммит НАТО, во время визита в Польшу обсудит вопрос введения миротворческого контингента в Украину.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что США в ходе переговоров с Турцией выступила с предложением по отправке в Украину зенитно-ракетных комплексов С-400 производства России. Однако официального запроса Анкаре со стороны Вашингтона по данному вопросу пока не поступало. При этом американцы предлагают и другим странам поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Как сообщает Reuters, американские чиновники на высшем уровне несколько раз за последний месяц говорили со своими коллегами из Турции о такой возможности