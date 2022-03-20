ПВО врага для ВСУ: США попросили Турцию передать Украине российские С-400 – Reuters

Зенитно-ракетный комплекс С-400 / Фото Reuters

Соединенные Штаты Америки в ходе переговоров с Турцией выступила с предложением по отправке в Украину зенитно-ракетных комплексов С-400 производства России. Однако официального запроса Анкаре со стороны Вашингтона по данному вопросу пока не поступало. При этом американцы предлагают и другим странам поставить Киеву системы противовоздушной обороны.

Как сообщает Reuters, американские чиновники на высшем уровне несколько раз за последний месяц говорили со своими коллегами из Турции о возможности передачи Анкарой Киеву российских ЗРК С-400. Впрочем, как утверждают журналисты, официального запроса от Вашингтона пока не было.

Подчеркивается, что США предлагали и другим странам отправить в Украину комплексы С-300 и С-400.

С-400 Триумф – это зенитно-ракетные комплексы, максимальная дальность которых составляет до 400 километров. Они были приняты на вооружение в 2007 году. Средства мобильны, они состоят, в том числе, из пункта управления с локатором обнаружения и нескольких ЗРК, у каждого из которых насчитывается до 12 пусковых установок.

Напомним, Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят Словакии американские ЗРК Patriot взамен систем ПВО С-300, которые должны будут передать Украине.