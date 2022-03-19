В НАТО утвердили поставку в Украину комплексов ПВО

Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, а взамен получит ЗРК Patriot. Они встанут на дежурство с середины апреля.
Нидерланды и Германия по просьбе НАТО поставят в Словакию американские зенитные ракетные комплексы Patriot вместо ее систем ПВО С-300, которые передаются Украине.
Системы ПВО Patriot будут размещены в районе авиабазы Слиач в центральной Словакии, передает Интерфакс-Украина.
"Сегодня принято окончательное решение о том, что система будет развернута. Они предназначены для усиления сдерживания союзников и защиты территории Словакии и ее жителей от любой ракетной угрозы. ЗРК Patriot встанут на дежурство с середины апреля", - говорится в сообщении военного ведомства Нидерландов.
Ранее министр обороны Словакии Ярослав заявил, что Словакия передаст Украине свою единую систему ПВО советского производства С-300, если получит ей замену.
Как сообщал Главред, глава МИД страны-агрессора России Сергей Лавров заявил, что советские и российские системы ПРО не могут быть переданы третьим странам. Также он заявил, что все завозимые на территорию Украины грузы с западным оружием станут целью оккупантов.
Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отнюдь не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российской военной агрессии.
Пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки также довольно резко отреагировала на заявление главы российского МИД России Сергея Лаврова о намерениях уничтожать конвои с оружием для Украины.
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