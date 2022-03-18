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Кулеба ответил на угрозы Лаврова уничтожать конвои с оружием для Украины

18 марта 2022, 16:06

Руководитель украинской дипломатии Дмитрий Кулеба дал жесткий ответ на инсинуации главы МИД РФ Сергея Лаврова.

Дмитрий Кулеба
Дмитрий Кулеба / Reuters

Руководитель украинского Министерства иностранных дел Дмитрий Кулеба заявил, что отнюдь не в Москве будут решать, какую военную помощь может получать Украина для сопротивления российской военной агрессией. Такой комментарий он дал порталу "Европейская правда".

"Не Лаврову решать, какие вооружения и от каких стран получает Украина для защиты от российской агрессии. Вместо того чтобы угрожать Украине и другим странам, российскому дипломату следует направить усилия на завершение войны и сохранение жизней россиян, которых руководство РФ бросило на смерть в эту бойню", — говорит дипломат.

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Напомним, ранее руководитель МИД страны-агрессора Сергей Лавров заявил - любые грузы, которые поступают на Украину, Россия будет рассматривать в качестве военных и будет стараться уничтожить.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ, которые исходят с украинской территории", - сказал он.

Автор: Егор Бунин
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Дмитрий Кулеба Сергей Лавров новости Украины
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