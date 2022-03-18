Лавров заявил, что грузы для Украины с оружием станут целью России

Сергей Лавров / Reuters

Любые грузы, которые поступают на Украину, которые Россия будет рассматривать в качестве военных, будут уничтожаться. Об этом заявил руководитель МИД страны-агрессора Сергей Лавров.

"Мы очень четко дали понять, что любые грузы, которые будут заезжать на территорию Украины, которые мы будем считать, перевозят оружие, станут законной целью. Это совершенно понятно, поскольку мы проводим операцию, цель которой искоренить любую угрозу в отношении РФ, которые исходят с украинской территории", - сказал он.

Более того, Лавров прямо угрожает тем странам Европы, которые могут дать Украине средства ПРО советского производства.

"Также обсуждается противоракетная оборона. И исходя из прагматических причин они полагают, что можно попросить членов НАТО, которые владеют системами ПРО еще советского производства, чтобы они защитили. Хочу напомнить всем странам, которые могут рассматривать эту идею, что советские системы и системы российского производства, системы противоракетной обороны там находятся в соответствии с межправительственными соглашениями и контрактами, которые также имеют сертификат пользователя", ‒ говорит он.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ.

секретарь Совета национальной безопасности и обороны Алексей Данилов НАТО будет защищать свои грузы с оружием в Украине от возможных атак российских захватчиков.

"Господин Столтенберг (генсек НАТО Йенс Столтенберг, - Главред) сделал заявление: если хоть один снаряд, хоть одна пуля попадет в конвой, который они сегодня доставляют (в Украину, – Главред.) – они будут считать это нарушением пятой статьи (Североатлантического договора, – ред.), которая есть на сегодняшний день в странах НАТО. Посмотрим, если это произойдет, как они будут реагировать на это", - сказал секретарь СНБО.