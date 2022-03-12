"Законные цели" для атаки: Россия угрожает уничтожать конвои с иностранным оружием для Украины

В Министерстве иностранных дел России заявили, что предупредили США о последствиях передачи в Украину вооружений.
Замглавы МИД России Сергей Рябков заявил, что конвои с иностранным оружием для Украины станут "законными целями" для вооруженных сил РФ.
"Россия предупредила США о последствиях передачи в Украину вооружений. Конвои с иностранным оружием, которое бездумно поставляется Украине, станут законными целями для ВС РФ", - цитирует Рябкова РИА Новости.
Он также добавил, что списки ответных персональных санкций против США и Запада готовы и скоро будут обнародованы.
Кроме того, Рябков заявил, что Россия может возобновить диалог с США о безопасности, если Вашингтон к этому готов.
При этом он отметил, что "не стал бы говорить, что предложения России по гарантиям безопасности полностью остаются в силе, поскольку ситуация изменилась".
Как сообщал Главред, администрация президента США Джо Байдена работает с европейскими союзниками над ускорением доставки в Украину более совершенных систем противовоздушной обороны и других вооружений для защиты от агрессии РФ. Однако США пока не уточнили, о каком виде вооружений идет речь.
Напомним, советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович прогнозирует, что в ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.
По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней с того момента, как их введут в бой.
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