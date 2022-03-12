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"Станут как зайчики": Арестович спрогнозировал, когда начнутся настоящие переговоры о завершении войны

12 марта 2022, 12:17

Оккупанты попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех. Резервы российских захватчиков полягут в течение 10 дней.

Алексей Арестович
Алексей Арестович рассказал о следующей фазе войны с Россией / Фото facebook.com/alexey.arestovich

В ближайшее время российские оккупанты попытаются перебросить свои резервы на те направления, где у них наметился успех. В частности, это район проведения Операции объединенных сил на Донбассе, под Мариуполь, в Харьковскую и Киевскую области.

Об этом сообщил советник руководителя Офиса президента Алексей Арестович во время телемарафона.

"Будет еще одна попытка наступать, сейчас они в паузе, под Киевом практически разгромлены, пытаются тыкаться небольшими подразделениями, но мы их уничтожаем. Они попытаются бросить резервы на те направления, на которых у них наметился успех. Это, безусловно, зона ООС, под Мариуполь, Харьковская область, может Киевская область", - сказал Арестович.

По его прогнозу, резервы оккупантов полягут в течение 10 дней.

"Поскольку они бестолковы и все сделают не так, как нужно, то и эти резервы полягут. Но это может занять еще 10 дней или неделю с начала, как их введут в бой. Я даю еще две или три с половиной недели их попыток из-за паузы активно наступать, после этого они станут как зайчики, потому что воевать нечем вообще", - заявил Арестович.

Советник главы Офиса президента предположил, что после следующей попытки российские оккупанты могут начать настоящие переговоры по прекращению войны.

"И после этой попытки, она будет намного легче, чем была, тогда наступит время позиционной войны. В обороне они станут, мы будем знать, где они. И сможем добить их ракетными ударами, партизанами, ССО, силами местного населения. Для нас выгоднее следующая фаза, и тогда они пойдут на подлинные переговоры, а не бессмысленные ультиматумы", - сказал Арестович.

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

3 марта состоялся второй раунд переговоров украинской и российской делегаций. Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров. По его словам, пока что не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Вечером 7 марта завершился третий раунд переговоров России и Украины. Как рассказал член украинской делегации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в переговорном процессе есть небольшое продвижение по улучшению логистики гуманитарных коридоров. По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены.

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