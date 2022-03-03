"Не получили результаты, на которые рассчитывали": в ОП раскрыли детали переговоров с РФ

Михаил Подоляк / скриншот

Советник главы Офиса президента Украины Михаил Подоляк рассказал об итогах второго раунда украинско-российских переговоров.

Как подчеркнул он после встречи делегаций двух стран, пока не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

По его словам, Украина и РФ в ближайшее время создадут каналы связи и взаимодействия для организации гуманитарных коридоров.

"Стороны достигли понимания о совместном обеспечении гуманитарных коридоров с временным прекращением огня", - сказал представитель украинской делегации.

Он уточнил, что стороны продолжат переговоры в третьем раунде в ближайшие сроки.

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Переговоры Украины с РФ

Напомним, первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. Тогда по результатам переговоров советник Председателя ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, по которым наметили ряд решений. Они отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

Представитель России Мединский сказал, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции".