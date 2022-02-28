Итоги переговоров с РФ: стороны уезжают для консультаций в столице - Подоляк

Подоляк рассказал по итогам переговоров / УНИАН

Стороны уезжают для консультаций в столицы — заявила украинская делегация после переговоров с Россией в Минске.

"Российская и украинская делегация сегодня определили ряд приоритетных тем, по которым наметили определённые решения", - советник главы офиса украинского президента Подоляк.

О чем заявил советник президента во время брифинга:

Украина и РФ провели первый раунд переговоров

Основная цель: прекращение огня на территории Украины.

Стороны определи ряд тем, по которым наметили определенные решения.

Ради их имплементации – стороны уезжают в столицы для консультаций.

Стороны договорились о втором раунде переговором с дальнейшим практическим развитием решений.

"Следующая встреча украинской и российской делегаций пройдёт на белорусско-польской границе в ближайшие дни", - заявил глава делегации РФ Мединский.

Напомним, в состав украинской делегации вошли глава фракции "Слуга народа" Давид Арахамия, министр обороны Алексей Резников, советник руководителя ОПУ Михаил Подоляк, первый заместитель главы делегации Украины в ТКГ Андрей Костин, нардеп Рустем Умеров и заместитель министра иностранных дел Николай Точицкий.

Напомним, Укрзализныця обратилась с призывом ко всем странам Европы и Азии, чтобы те прекратили железнодорожные перевозки с Российской Федерацией.

В компании отмечают, что соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки на территорию страны-оккупанта и с ее территории.