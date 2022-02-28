СМИ: бизнесмен Абрамович уговаривает Путина остановить войну

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Российско-израильский миллиардер Роман Абрамович вовлечен в переговоры о мире между Россией и Украиной. Он находится в Беларуси по просьбе Украины, сообщает The Jerusalem Post.

"Я могу подтвердить, что к Роману Абрамовичу обращалась украинская сторона за поддержкой в достижении мирного урегулирования, и что с тех пор он пытается помочь. Учитывая, что поставлено на карту, мы просим вас понять, почему мы не комментируем ситуацию ни как таковую, ни его участие. Спасибо",- сказал пресс-секретарь Абрамовича.

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Напомним, Укрзализныця обратилась с призывом ко всем странам Европы и Азии, чтобы те прекратили железнодорожные перевозки с Российской Федерацией.

В компании отмечают, что соответствующее обращение разослали в администрации всех железных дорог, осуществляющих перевозки на территорию страны-оккупанта и с ее территории.