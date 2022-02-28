Ультиматумов не было, но переговоры тяжелые: у Зеленского рассказали о диалоге с РФ

Переговоры были тяжелыми, но Россия уже не ставила ультиматумов - Подоляк / УНИАН

Первые переговоры делегаций Украины и России по войне прошли тяжело, но Москва уже не выдвигала ультиматумов. Москва необъективно смотрит на те разрушительные процессы, которые она запустила. Об этом заявил советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк.

В своем Twitter-аккаунте он написал, что сейчас российские представители уже не выдвигают украинской стороне каких-либо ультимативных требований.

"Переговоры тяжёлые. Правда, уже без каких-либо обязательных ультиматумов. Российская сторона, к сожалению, все ещё крайне необъективно смотрит на запущенные ею разрушительные процессы", - подчеркнул Михаил Подоляк.

Напомним, в понедельник, 28 февраля, состоялись первые переговоры Украины и России по ситуации с военным конфликтом Москвы и Киева.

Советник руководителя Офиса президента Михаил Подоляк сказал, что делегации определили приоритетные темы, по которым наметили некоторые решения. Стороны отправились в свои столицы для консультаций

Далее состоится второй раунд переговоров.

Представитель РФ Мединский заявил, что стороны "нашли некоторые точки, по которым можно прогнозировать общие позиции". Следующая встреча должна состояться на польско-белорусской границе в ближайшие дни.