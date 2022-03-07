Третий раунд переговоров между РФ и Украиной завершился: все подробности

Переговоры Украина РФ / соцсети

Вечером 7 марта завершился третий раунд переговоров России и Украины из-за вторжения войск Путина в нашу страну.

Как рассказал член украинской делигации и советник главы Офиса президента Михаил Подоляк, в переговорном процессе есть небольшое продвижение.

"Есть небольшие положительные сдвиги по улучшению логистики гуманитарных коридоров… По базовому политическому блоку урегулирования вместе с прекращением огня и гарантиями безопасности интенсивные консультации продолжены", - сказал Подоляк.

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