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Переговоры между Украиной и Россией уже начались: Подоляк предупредил агрессора

7 марта 2022, 16:52

Переговоры России и Украины из-за вторжения войск Путина.

Переговоры
Переговоры / Reuters

Украинская делегация 7 марта прибыла на третий раунд переговоров с Россией.

Они начались сегодня примерно в 16:30.

Член украинской делегации, советник главы ОПУ Михаил Подоляк, за несколько минут до переговоров, посоветовал не обращать внимания на неадекватные условия россиян.

"Начнем разговаривать с представителями страны, которая всерьез считает, что масштабное насилие над мирным населением – это аргумент. Докажем, что это не так. Не обращайте внимания на различные токсичные фамилии типа Янукович, Бойко, Мураев, которые тянут по глупости россияне", – написал он.

А в своем ролике он отметил, что что в XXI веке еще есть страна (РФ), которая считает, что силой можно выбить какие-то результаты на переговорах.

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"Все будет так, как надо Украине, как надо нашим людям, которые уже доказали, что страна побеждает", – добавил советник главы ОПУ.

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Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. По их результатам советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, после чего отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. После той встречи Подоляк отметил пока Украине не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

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