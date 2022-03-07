Третий раунд переговоров с РФ: встреча стартует в 16:00

Михаил Подоляк / Twitter

Сегодня, 7 марта, состоится третья встреча украинской и российской делегации.

Переговоры стартуют в 16:00. Об этом рассказал советник главы Офиса президента Михаил Подоляк в Twitter.

"Переговоры с РФ. Третий раунд. Начало в 16:00 по киевскому времени. Делегация – без изменений", – написал Подоляк.

Ранее нардеп от партии Слуга народа Ольга Василевская-Смаглюк рассказала, что во время третьего раунда переговоров Россия-Украина стороны будут говорить о гуманитарных коридорах. Она отметила, что о "зеленом коридоре" могут договориться, однако неизвестно, как он будет действовать, ведь российские оккупанты постоянно срывают договоренности.

Переговоры России и Украины

Первые переговоры Украины и России после начала широкомасштабного вторжения РФ на наши территории произошли 28 февраля. По их результатам советник главы ОП Михаил Подоляк заявил, что делегации установили приоритетные темы, после чего отправились для консультаций в свои столицы. Также Подоляк тогда отметил, что переговоры были тяжелыми, но Россия не выдвигала ультиматумов.

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Второй раунд переговоров состоялся 3 марта. После той встречи Подоляк отметил пока Украине не удалось получить результатов, на которые рассчитывали.

Тем временем президент Украины Владимир Зеленский согласился на переговоры с российским президентом Владимиром Путиным на территории Турции. Встреча Зеленского с лидером РФ может состояться в Анкаре или Стамбуле.

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