Генерал Маковецкий, отдававший приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве

Харьков сильно пострадал в результате авиаударов / Фото Reuters

Генерал России, дававший преступные приказы бомбить Харьков, является уроженцем Украины. Более того, он родился в Харьковской области, в городе Чугуев.

Об этом на своей Facebook-странице сообщила генпрокурор Ирина Венедиктова.

"Генерал РФ, предоставивший преступные приказы бомбить Харьков, родился в Чугуеве (это Харьковская обл.). Работаем. Гаага", - написала она.

Очевидно, что речь идет о генерал-майоре Олеге Маковецком.

Олег Маковецкий

Как уточнили в воздушных силах ВСУ, пилот российского самолета, сбитого над Харьковом, уже дал первые показания.

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"Пленный пилот – подполковник Гешток Максим Сергеевич, заместитель командира полка 47 авиагруппы, дислокация Воронеж. Командир полка – полковник Лобода. По словам пленника, приказ бомбить мирные украинские города отдавал российский генерал Олег Маковецкий", - говорится в сообщении.

Маковецкий родился в 1966 году в Чугуеве. Сначала учился в Качинском высшем военном авиационном училище, затем – в военно-воздушной академии имени Гагарина и академии генерального штаба российских вооруженных сил.

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Как сообщал Главред, главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, который сейчас отвечает за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина.

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