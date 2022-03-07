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Генерал, который давил танками людей во время путча 1991, теперь командует бомбардировками Украины

7 марта 2022, 06:08

Генерал армии РФ Сергей Суровикин стал первым с 1920-х годов главой ВВС/ВКС России и СССР без опыта полетов и работы в авиации.

Сергей Суровикин
Сергей Суровикин / Фото whatisyournameinsider.com

Главнокомандующий Воздушно-космических сил Российской Федерации генерал армии Сергей Суровикин, который сейчас отвечает за бомбардировку украинских городов во время российского вторжения, лично руководил колонной бронетехники во время августовского путча 1991 года в Москве, выполняя приказы так называемого ГКЧП. Тогда под танками погибли три гражданина - Владимир Усов, Дмитрий Комар и Илья Кричевский.

Что известно о Суровикине

В 1987 году Сергей Суровикин окончил Омское высшее командное военное училище, а уже через четыре года стал командиром батальона в Таманской дивизии, сообщает Insider.

Во время путча, устроенного противниками тогдашнего президента СССР Михаила Горбачева, Суровикин руководил въехавшей в Москву колонной бронетехники. Тогда под гусеницами танков погибли три человека.

Суровикин был арестован как военный преступник. В декабре 1991 года прокуратура прекратила дело против него, пояснив, что он выполнял приказ вышестоящего начальства.

В 1995 году майор Суровикин был признан Военным судом Московского гарнизона виновным в совершении сразу нескольких преступлений - в пособничестве в приобретении и сбыте, а также ношении огнестрельного оружия и боеприпасов без соответствующего разрешения. Хотя эти статьи предусматривали до 8 лет лишения свободы, но приговор оказался мягким и совершенно гуманным: один год лишения свободы условно.

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В 2004-2005 годах Суровикин командовал целой дивизией в Чечне. Большой резонанс вызвала его фраза "уничтожать троих боевиков за каждого погибшего солдата".

Во время вторжения России на Донбасс в 2014 году Суровикин был командующим войсками Восточного военного округа в Ростовской области, откуда руководил отправлением на юго-восток Украины подчиненных ему танковых частей.

В марте 2017 года генерал возглавил российскую группировку войск в Сирии.

В ноябре 2017 года был назначен главкомом ПКС РФ. Суровикин стал первым с 1920-х годов главой ВВС/ВКС России и СССР без опыта полетов и работы в авиации.

8 декабря 2017 года Суровикину присвоено звание Героя России "за мужество и героизм, проявленные при исполнении воинского долга в Сирии".

В 2021 году главнокомандующему Воздушно-космическим силам Российской Федерации Суровикину указом Путина было присвоено звание генерала армии.

Как сообщал Главред, Россия вербует для войны в Украине сирийцев, умеющих вести боевые действия в городских условиях города.

Сколько именно сирийских наемников уже завербованы - неизвестно. Однако некоторые из них уже находятся в России и готовятся вступить в войну, которую развязала РФ по отношению к Украине.

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