"Забрасывать города ракетами": в разведке объяснили массированный удар РФ по Украине

Сергей Суровикин / Фото whatisyournameinsider.com

Ракетные удары по Украине, которые массированно нанесены российскими террористами по Украине — "фирменный стиль" нового командующего силами российских оккупантов в Украине Сергея Суровикина.

Цель российских ракетных атак — показать, что новые кадровые назначения кремлевского режима имеют какое-то значение, однако стратегически для России это ничего не меняет, заявил представитель пресс-службы Главного управления разведки Министерства обороны Андрей Юсов в эфире телемарафона.

"Недавно некто Сергей Суровикин был представлен как новый глава оккупационной армии россиян в Украине. Он известен тем, что возглавлял воздушно-космические силы России, не служив в авиации, а до этого — воздушную группировку россиян в Сирии. Это его стиль… забрасывать ракетами инфраструктуру, в частности, объекты гражданской инфраструктуры", — сказал он.

Представитель украинской разведки уточнил, что удары РФ по гражданской и энергетической инфраструктуре, улицам украинских городов и иностранным дипломатическим представительствам, являются терактами.

"Тактика, по сути, военных преступлений против мирного населения, которую российская армия использовала, в частности, в Сирии… Можем условно назвать это "фирменным стилем" [Суровикина]. Это попытка запугивания", — добавил Юсов.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Россия осуществила атаки на ряд областей Украины. В частности, взрывы были слышны в Винницкой, Львовской, Кировоградской, Николаевской, Полтавской, Тернопольской, Житомирской, Киевской областях. Зафиксированы попадания по объектам критической инфраструктуры.По данным Генерального штаба Вооруженных сил Украины, утром 10 октября Россия выпустила по Украине 83 ракеты, 45 из них были уничтожены.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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