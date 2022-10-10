Ракетный террор РФ: появились новые подробности о жертвах и раненых в Киеве

РФустроила ракетный террор в Киеве / Facebook/UA.National.Police

В результате утренних ракетных ударов по Киеву погибли пять человек, травмированы 32 человека, сообщает Киевская городская военная администрация.

Так, по Шевченковскому району зафиксировано три попадания ракет. "Повреждена проезжая часть. 6 автомобилей загорелись, еще 15 повреждены. По предварительной информации 5 человек погибли, 24 травмированы. Также два попадания в различные объекты инфраструктуры. Пострадали три человека", - говорится в сообщении в Telegram.

Кроме того, в Святошинском районе вражеская ракета попала в одноэтажное здание, травмированы три человека.

В то же время в Голосеевском районе зафиксировано два попадания в различные критические объекты инфраструктуры, предварительно пострадал один человек.

Также враг попал в объект критической инфраструктуры в Деснянском районе, в результате чего предварительно пострадал один человек.

"На всех местах и объектах поражения работают спасательные службы", - добавили в КМВА.

В то же время в Национальной полиции опубликовали фотографии последствий ракетного удара РФ по центру Киева.

"Полицейские Киева документируют последствия обстрела столицы. В настоящее время на местах попаданий работают профильные службы. Пока известно о 5 погибших и 12 пострадавших. Правоохранители обеспечивают публичную безопасность и охрану мест происшествия по всей территории столицы", - говорится в сообщении.

На местах попаданий ракет работают спасатели, врачи и следственно-оперативные группы, документирующие последствия обстрелов, добавили в Нацполиции.

Напомним, в понедельник утром, 10 октября, российские террористы нанесли массированный ракетный удар по многим городам Украины.

Ранее советник министра внутренних дел Ростислав Смирнов заявлял, что по состоянию на 8:45 известно о 8 погибших и 24 травмированных в результате обстрела в Шевченковском районе Киева.

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