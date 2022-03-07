Откладываются уплата налогов и арендная плата: Зеленский рассказал о послаблениях для бизнеса

Зеленский рассказал о послаблениях для бизнеса/ УНИАН

Из-за ситуации в стране власти приняли решение о введении специального пакета поддержки бизнеса.

Введенные послабления будут действовать на время военного положения и еще минимум год после его завершения. Об этом рассказал президент Украины Владимир Зеленский в видеообращении.

В частности, физические лица-предприниматели первой и второй группы на это время полностью освобождаются от единого социального взноса (ЕСВ). Предприятия и ФЛП третьей группы не должны пока что платить ЕСВ за наемных работников, которых призвали в ряды ВСУ и других защитных формирований, а также тех, которые присоединились к теробороне.

Кроме этого, для всех предприятий, которые не могут сейчас заплатить налоги, откладывается их уплата.

"Освобождение от уплаты налога на землю и арендной платы за землю государственной и коммунальной собственности на всех территориях, где ведутся боевые действия. Все это – на время военного положения и еще минимум на год после его завершения", – отметил президент Украины. Реклама

Зеленский отметил, что это только первая часть большого пакета помощи.

Также президент поблагодарил предпринимателей, которые продолжают свою работу и выполняют обязательства перед работниками.

"Платить зарплату людям – даже если компания не работает, как раньше – это защищать Украину. Государство все свои обязательства выполняет. Проиндексированные пенсии – уже у людей. Зарплата в бюджетной сфере выплачивается так, как это и должно быть", – отметил Владимир Зеленский.

Напомним, президент Владимир Зеленский в очередной раз обратился к западным партнерам с просьбой закрыть небо над Украиной или срочно предоставить боевые самолеты и системы ПВО чтобы защитить страну от российских ракет.

Также президент Украины призвал ввести новый пакет санкций против России. В частности, Зеленский призвал полностью бойкотировать и российский экспорт, и российский импорт.

Читайте также: