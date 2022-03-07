11 тысяч солдат и 114 воздушных судов: какие потери понес враг с начала войны

Оккупанты потеряли уже почти 300 танков и около 1000 боевых бронированных машин.
От начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор понесла довольно значительные потери.
Количество погибшего на территории Украины личного состава россиян уже превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.
Суммарные ориентировочные потери врага в период с 24 февраля по 07 марта следующие:
- Личного состава – более 11 тыс. человек;
- Танков – 290;
- Боевых бронированных машин – 999;
- Артиллерийских систем – 117;
- РСЗО – 50;
- Средства ПВО – 23;
- Самолетов – 46;
- Вертолетов – 68;
- Автомобильной техники – 454;
- Кораблей/ катеров – 3;
- Цистерн с ГСМ – 60;
- БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.
В Генштабе отмечают, что эти цифры уточняются, в настоящее время подсчет затруднен из-за высокой интенсивности боевых действий.
Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-й день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.
Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.
Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.
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