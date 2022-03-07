11 тысяч солдат и 114 воздушных судов: какие потери понес враг с начала войны

Оккупанты потеряли уже почти 300 танков и около 1000 боевых бронированных машин / Полтавская ОГА

От начала полномасштабного вторжения России в Украину страна-агрессор понесла довольно значительные потери.

Количество погибшего на территории Украины личного состава россиян уже превысило 11 тысяч. Об этом сообщает Генштаб Вооруженных сил Украины.

Суммарные ориентировочные потери врага в период с 24 февраля по 07 марта следующие:

Личного состава – более 11 тыс. человек;

Танков – 290;

Боевых бронированных машин – 999;

Артиллерийских систем – 117;

РСЗО – 50;

Средства ПВО – 23;

Самолетов – 46;

Вертолетов – 68;

Автомобильной техники – 454;

Кораблей/ катеров – 3;

Цистерн с ГСМ – 60;

БПЛА оперативно-тактического уровня – 7.

В Генштабе отмечают, что эти цифры уточняются, в настоящее время подсчет затруднен из-за высокой интенсивности боевых действий.

Напомним, сегодня, 7 марта, начался 12-й день войны России против Украины. Враг продолжает наступательную операцию. С начала суток оккупанты продолжили наносить ракетно-бомбовые и артиллерийские удары по населенным пунктам Украины.

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Как сообщили в Генштабе ВСУ, российские захватчики продолжают использовать аэродромную сеть Республики Беларусь для нанесения авиаударов по Украине.

Министр обороны Украины Алексей Резников заявил, что из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

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