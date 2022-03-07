РФ собралась атаковать Киев, Харьков, Чернигов и Николаев, но их ждет "сюрприз" - Минобороны

В страну вернулись 140 тыс. украинцев / Фото Reuters

Министр обороны Украины Алексей Резников 7 марта заявил, что украинские защитники демонстрируют высокое мастерство, уничтожая российских захватчиков по всем направлениям обороны. Из-за огромных потерь, которые понес враг, интенсивность боевых действий временно снизилась. При этом оккупанты пытаются сконцентрировать силы и средства для новой волны атак на Киев, Харьков, Чернигов и Николаев.

"Российские войска везде получат жесткий отпор", - написал Резников на своей странице в Facebook.

По его словам, оккупанты пытаются задушить Мариуполь, не давая "зеленые коридоры" мирным жителям.

"Русский мир" пытается задушить город-герой Мариуполь гуманитарным кризисом. Руководство государства делает все возможное и невозможное, чтобы обеспечить гуманитарные коридоры. Это непросто. Ведь российские террористы не держат слово. Нет жалости даже к деткам и женщинам, к раненым. Они обстреливают жилые кварталы. Они обстреливают мирных людей во время эвакуации. Даже шакалы себя так не ведут", - написал Резников.

Министр обороны добавил, что более 140 тысяч украинцев, преимущественно мужчин, вернулись из Европы. Десятки тысяч влились в ряды сил территориальной обороны.

Реклама

Кроме того, более 20 тыс. иностранцев готовы приехать в Украину и защищать мир от российских нацистов на украинском фронте.

В Украину уже едут или заказаны более 50 тыс. шлемов и бронежилетов. По словам Резникова, мы "перехватываем" у поставщиков уже сшитую форму для армий стран НАТО.

"Не буду комментировать поставки оружия и боеприпасов – это щепетильный момент. Пусть врага ждет сюрприз. Знайте: есть значительный прогресс", - добавил глава Минобороны.

Также продолжается работа над получением помощи в сфере ПВО и ПРО от партнеров.

Читайте такжеНет никаких признаков того, что российские оккупанты готовы к штурму Киева - Дуда

Как сообщал Главред, города Ирпень и Буча под Киевом больше трех суток остаются без воды, еды и электричества. У местных жителей нет возможности уехать, так как российские оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

Подобная ситуация и в городе Буче, который находится под обстрелами почти с самого начала войны. Мирных жителей убивают прямо во дворах. Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, в городе нет электроэнергии.

Власти пытаются договориться о "зеленых коридорах" из Бучи и соседнего Гостомеля, но пока эвакуация невозможна.

Другие новости: