Ирпень и Буча - в осаде: у людей нет воды, еды и связи, оккупанты не выпускают их из домов

Ирпень остается без света, воды и тепла более трех суток / Фото Reuters

Города Ирпень и Буча под Киевом больше трех суток остаются без воды, еды и электричества. У местных жителей нет возможности уехать, така как российские оккупанты запретили горожанам выходить из домов.

"Город Ирпень под Киевом остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - сообщили в Генштабе.

Подобная ситуация и в городе Буче, который находится под обстрелами почти с самого начала войны. Мирных жителей убивают прямо во дворах. Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, в городе нет электроэнергии.

Власти пытаются договориться о "зеленых коридорах" из Бучи и соседнего Гостомеля, но пока эвакуация невозможна.

"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", - говорится в сообщении Генштаба.

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Как сообщал Главред, в Ирпене под минометным огнем погибла семья - девочка, парень, мама. Мужчина получил очень серьезные ранения.

В Буче российские оккупанты зверски убили троих волонтеров. Молодые люди как раз пытались помочь с едой местному населению.

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