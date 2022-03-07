Ирпень и Буча - в осаде: у людей нет воды, еды и связи, оккупанты не выпускают их из домов

В Буче мирных жителей убивают прямо во дворах. Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, в городе нет электроэнергии.
Города Ирпень и Буча под Киевом больше трех суток остаются без воды, еды и электричества. У местных жителей нет возможности уехать, така как российские оккупанты запретили горожанам выходить из домов.
"Город Ирпень под Киевом остается без света, воды и тепла более трех суток, подвоза пищи и воды нет. Оккупанты запретили горожанам выходить из домов", - сообщили в Генштабе.
Подобная ситуация и в городе Буче, который находится под обстрелами почти с самого начала войны. Мирных жителей убивают прямо во дворах. Люди прячутся по подвалам. С ними почти нет связи, в городе нет электроэнергии.
Власти пытаются договориться о "зеленых коридорах" из Бучи и соседнего Гостомеля, но пока эвакуация невозможна.
"Действуя коварно, оккупанты нарушают правила Международного гуманитарного права, совершают обстрелы гражданского населения, "зеленых коридоров", берут в заложники женщин и детей, размещают технику, боеприпасы в жилых кварталах городов, искусственно создают гуманитарный кризис в захваченных населенных пунктах", - говорится в сообщении Генштаба.
Как сообщал Главред, в Ирпене под минометным огнем погибла семья - девочка, парень, мама. Мужчина получил очень серьезные ранения.
В Буче российские оккупанты зверски убили троих волонтеров. Молодые люди как раз пытались помочь с едой местному населению.
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