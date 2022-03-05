Оккупанты убили в Буче волонтеров / facebook.com/thebuchacity

Российские оккупанты зверски убили троих волонтеров из Бучи на Киевщине. Молодые люди как раз пытались помочь с едой местному населению.

"Российские оккупанты расстреляли трех волонтеров, в тот момент, когда они пытались помочь едой местным!" - говорится в сообщении на странице Буча найкраще місто в Facebook.

​Ранее в Буче украинские защитники вытеснили врага из города и подняли украинский флаг. Видео, на котором защитники Украины поднимают стяг над городом, опубликовала у себя заместитель министра обороны Анна Маляр.

Позже бои в Буче снова продолжились.

Также ранее Главред писал, что одна из улиц Бучи в пригороде Киева превратилась в самое настоящее кладбище для вражеской техники.

Читайте также: