Россияне бьют по мосту, через который мирные люди бегут из Ирпеня: погибла семья

Под вражеский огонь попадают также люди, которые пытаются выехать из города автомобилями.
Российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий.
Под минометным огнем погибла семья, сообщил журналист Андрей Дубчак в Facebook.
"Россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Мужчина получил очень серьезные ранения", – написал журналист.
Как рассказал в эфире корреспондент ТСН Александр Моторный, оккупанты целенаправленно бьют из минометов 122 калибра по мосту в Ирпене. По его словам, люди сразу начали прятаться, однако там было много детей и пожилых людей. Военные и бойцы теробороны пытались брать их на руки и переносить.
"С перерывами в минуты 2-3 прозвучали по меньшей мере полтора десятка минометных залпов. К сожалению, с пол часа назад одна из мин упала там, где были люди – они уже перешли на тот момент переправу и погибло четыре человека, среди которых двое детей", – рассказал Моторный.
Тех людей, который пытаются выехать автомобилями, журналист призывает не ехать в направлении Стоянки из-за смертельной опасности. Он отмечает, что ряд авто, которые двигались из Ирпеня, оккупанты уже обстреляли, есть раненые.
Журналист подчеркнул, что захватчики стреляют по гражданским без разбора и без сожаления, и напомнил о расстрелянных накануне трех волонтерах из Бучи, которые тоже двигались на авто.
Напомним, колонна оккупантов, направлявшаяся в Ирпень Киевской области, днем 5 марта была разбита ударом Вооруженных сил Украины.
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