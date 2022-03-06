Россияне бьют по мосту, через который мирные люди бегут из Ирпеня: погибла семья

Люди пытаются выйти из Ирпеня под разрушенным оккупантами мостом / Reuters

Российские оккупанты целенаправленно обстреливают мирных жителей Ирпеня под Киевом, которые пытаются покинуть город, убегая от боевых действий.

Под минометным огнем погибла семья, сообщил журналист Андрей Дубчак в Facebook.

"Россияне целенаправленно бьют минометами по мосту, через который люди пытаются покинуть Ирпень. Час назад на моих глазах погибла семья. Девочка, парень, мама. Мужчина получил очень серьезные ранения", – написал журналист.

Как рассказал в эфире корреспондент ТСН Александр Моторный, оккупанты целенаправленно бьют из минометов 122 калибра по мосту в Ирпене. По его словам, люди сразу начали прятаться, однако там было много детей и пожилых людей. Военные и бойцы теробороны пытались брать их на руки и переносить.

"С перерывами в минуты 2-3 прозвучали по меньшей мере полтора десятка минометных залпов. К сожалению, с пол часа назад одна из мин упала там, где были люди – они уже перешли на тот момент переправу и погибло четыре человека, среди которых двое детей", – рассказал Моторный.

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Тех людей, который пытаются выехать автомобилями, журналист призывает не ехать в направлении Стоянки из-за смертельной опасности. Он отмечает, что ряд авто, которые двигались из Ирпеня, оккупанты уже обстреляли, есть раненые.

Журналист подчеркнул, что захватчики стреляют по гражданским без разбора и без сожаления, и напомнил о расстрелянных накануне трех волонтерах из Бучи, которые тоже двигались на авто.

Напомним, колонна оккупантов, направлявшаяся в Ирпень Киевской области, днем 5 марта была разбита ударом Вооруженных сил Украины.

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