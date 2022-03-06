"Орки лезут снова": оккупанты атакуют танками Николаев

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким заявил, что российские военные наступают со стороны пивзавода и призвал всех быть острожными.
Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что российские оккупанты атакуют танками Николаев.
"Орки лезут снова. Со стороны пивзавода (Кульбакино) атака танков", - написал Ким в Telegram.
По его словам, Вооруженные силы Украины и оккупанты вступили в бой. Ким призвал людей быть осторожными.
Как сообщал Главред, ранее Виталий Ким заявил, что у российских оккупантов "нет ресурса", чтобы занимать украинские города.
5 марта российские оккупанты ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня Смерч. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что все три удара были мимо. Три человека получили ранения.
ВСУ в ответ совершили один залп. В итоге - 300 раненых и 70 погибших российских захватчиков.
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