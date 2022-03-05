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Ответка на обстрел Смерчем: под Николаевом уничтожены и ранены сотни захватчиков

5 марта 2022, 23:32

Глава Николаевской ОВА сообщил об ответных результативных действиях ВСУ.

Смерч
/ vimpel-v.com

Российские оккупанты ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня Смерч.

Об этом сообщил в Telegram глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким.

"По нашим позициям было три залпа из установки Смерч. Все три мимо. У нас трое раненых", - подчеркнул он.

Вместе с тем глава Николаевской ОВА сообщил об ответных результативных действиях ВСУ.

"В ответ мы совершили один залп. Итого у орков - 300 раненых и 70 погибших. Вот разница между качеством наших войск. Не переоценивайте их!" – добавил Ким.

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Напомним, ранее сообщалось о том, что в Николаевской области украинские защитники сбили три вражеских вертолета и захватили военную технику противника.

Руководитель Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что рабочую технику сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.

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новости Николаева война России и Украины
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