Три вражеских вертолета и захваченная техника: ВСУ в Николаеве продолжают уничтожать оккупанта

ВМС Украины

В Николаевской области украинские защитники сбили три вражеских вертолета и захватили военную технику противника.

Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что рабочую технику сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.

"Не паникуйте! Сейчас идёт техника с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника 3 вертолета врага есть( в смысле на земле сбитые уже)", - написал Ким в своем Telegram.

Ранее Вооруженные Силы Украины обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.

Читайте такжеНа Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в плену"На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева", - рассказали в Генштабе ВСУ.

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