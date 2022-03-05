Три вражеских вертолета и захваченная техника: ВСУ в Николаеве продолжают уничтожать оккупанта

Мэр города сообщил об очередных потерях оккупанта.
В Николаевской области украинские защитники сбили три вражеских вертолета и захватили военную технику противника.
Глава Николаевской ОГА Виталий Ким сообщает, что рабочую технику сейчас перегоняют по городу, а мирным жителям не стоит паниковать.
"Не паникуйте! Сейчас идёт техника с Кульбакино с буквой "z". Это захваченная нами техника 3 вертолета врага есть( в смысле на земле сбитые уже)", - написал Ким в своем Telegram.
Ранее Вооруженные Силы Украины обезвредили российский десант, который пытался высадиться в районе Николаева.
Читайте такжеНа Черниговщине ВСУ сбили еще один Су-25 РФ, бомбивший жилые дома: пилот в плену"На приморском направлении украинские защитники продолжают ведение оборонной операции, успешно сдерживая превосходящие силы противника. Нашими подразделениями обезврежен десант, пытавшийся высадиться в районе города Николаева", - рассказали в Генштабе ВСУ.
Читайте также:
- ВСУ под Николаевом уничтожили 800 единиц техники врага: оккупанты прячутся в полях
- В Николаеве высадился вражеский десант: в городе экстренно ввели комендантский час
- Позвонил маме и расплакался: под Николаевом боец РФ сдался в плен