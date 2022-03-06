У России нет ресурса занимать украинские города – глава Николаевщины

Война объединила украинцев против России / УНИАН

Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким заявил, что у российских оккупантов "нет ресурса", чтобы занимать украинские города.

"Судя по тому, что происходило в Херсоне и в Энергодаре, то у врага попросту нет ресурса занимать города. Для этого нужен административный персонал, фиктивный референдум и так далее. Похоже, они понимают, что никаких шансов у них нет – любые референдумы под дулами автоматов в Украине – это невозможно", - написал Ким в Telegram.

По словам главы Николаевщины, угроза захвата города Николаев уменьшается.

"Война объединила против России. Мы сейчас едины, мы работаем со всеми политсилами. Все в строю, все ненавидят русских, любят Украину. Тут, я думаю, что наши позиции только укрепляются (...) С каждым днем боев наша армия, в частности, наша николаевская областная армия становится все сильнее. Действительно, мы вооружаемся за счет них, этим же оружием мы их сбиваем", - отметил он.

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Как сообщал Главред, 5 марта российские оккупанты ударили по украинским позициям возле Николаева из реактивной системы залпового огня Смерч. Глава Николаевской областной военной администрации Виталий Ким сообщил, что все три удара были мимо. Три человека получили ранения.

ВСУ в ответ совершили один залп. В итоге - 300 раненых и 70 погибших российских захватчиков.

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