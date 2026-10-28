Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагара

Смесь из пяти доступных ингредиентов размягчает застарелый жир и не царапает ни эмаль, ни металл.

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Лайфхак по чистке эмалированных кастрюль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

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Как приготовить средство для мытья посуды из подручных продуктов

Почему кастрюлю с нагаром стоит нагреть перед очисткой

Многие хозяйки используют эмалированные кастрюли на кухне. Однако они часто покрываются слоем жира и нагара, которые трудно удалить одним лишь моющим средством.

Главред решил разобраться, как очистить дно эмалированной кастрюли от нагара.

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Чем можно мыть эмалированные кастрюли

Смесь из средства для мытья посуды, уксуса, зубной пасты и сахара отмывает застарелый жир и нагар с кастрюль, сковородок и чайников за несколько минут, рассказала автор YouTube-канала "Советы для дома". По ее словам, этот метод не требует длительного трения и агрессивной бытовой химии с резким запахом.

Для смеси понадобятся 100 мл теплой воды, чайная ложка сахара, столовая ложка обычного 9-процентного уксуса, примерно полчайной ложки зубной пасты и 100 мл средства для мытья посуды. Ингредиенты добавляют в миску по очереди и перемешивают.

"Зубную пасту берите самую дешевую, можно взять ту, которая вам не подходит для чистки зубов. Лучше взять белую, не отбеливающую, чтобы в ней не было абразивных частиц", - советует автор канала.

При этом средство для мытья посуды для этого рецепта лучше выбирать густое, с хорошими обезжиривающими свойствами.

Как очистить кастрюлю от капель масла

Посуду без застарелых отложений, например в виде мелких масляных пятен, обрабатывают сразу. Ее смачивают водой и наносят немного смеси.

"Я вообще не прилагаю усилий, просто провожу губкой по поверхности и думаю, вам видно, что все отмывается. И это я ничего не нагревала, не замачивала, просто взяла средство и начала чистить", - отмечает блогерша.

Так же можно отмыть миски, чайники, сковородки и даже чашки в области ручек.

Этот же состав подходит и для внутренней части емкостей, где со временем образуется налет. Посуду ополаскивают, наливают немного смеси и обрабатывают мягким инструментом.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как очистить кастрюлю от нагара и старого жира

Для емкостей с толстым слоем старых отложений предусмотрен дополнительный подготовительный этап, однако его применяют выборочно.

"Нагревать нужно не всю посуду. Если у вас кастрюля или сковорода в таком же запущенном состоянии, как у меня, то да, безусловно, нужно ее нагреть, чтобы облегчить себе процесс чистки. Но если у вас посуда просто в жирных брызгах, например, вы хотите почистить чайник, можете обойтись без нагрева", - убеждена авторка канала.

Кастрюлю ставят на плиту дном вверх и ждут, пока она нагреется: под действием тепла жир размягчается и сходит в разы легче. Стол предварительно накрывают пакетом, а сверху кладут пергамент или газеты.

На дно теплой кастрюли наносят немного средства. Чтобы оно не стекало и не высыхало, посуду обматывают бумажными полотенцами и оставляют на некоторое время.

Когда полотенца снимают, размягченный жир легко удаляется обычной зубочисткой: ею обрабатывают ободок и труднодоступные места возле ручек. Нагар на дне дочищают содой, которая действует как абразив, а остатки грязи возле ручек и под ободком снимают жесткой щеткой.

Как отмыть кастрюлю снаружи от застарелого жира и нагара - видео:

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Об источнике: Советы для дома Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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