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Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагара

Мария Николишин
28 октября 2026, 12:51
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Смесь из пяти доступных ингредиентов размягчает застарелый жир и не царапает ни эмаль, ни металл.
Долго тереть не придется: как очистить эмалированную кастрюлю от черного нагара
Лайфхак по чистке эмалированных кастрюль / коллаж: Главред, фото: скриншот из видео

Вы узнаете:

  • Как приготовить средство для мытья посуды из подручных продуктов
  • Почему кастрюлю с нагаром стоит нагреть перед очисткой

Многие хозяйки используют эмалированные кастрюли на кухне. Однако они часто покрываются слоем жира и нагара, которые трудно удалить одним лишь моющим средством.

Главред решил разобраться, как очистить дно эмалированной кастрюли от нагара.

видео дня

Чем можно мыть эмалированные кастрюли

Смесь из средства для мытья посуды, уксуса, зубной пасты и сахара отмывает застарелый жир и нагар с кастрюль, сковородок и чайников за несколько минут, рассказала автор YouTube-канала "Советы для дома". По ее словам, этот метод не требует длительного трения и агрессивной бытовой химии с резким запахом.

Для смеси понадобятся 100 мл теплой воды, чайная ложка сахара, столовая ложка обычного 9-процентного уксуса, примерно полчайной ложки зубной пасты и 100 мл средства для мытья посуды. Ингредиенты добавляют в миску по очереди и перемешивают.

"Зубную пасту берите самую дешевую, можно взять ту, которая вам не подходит для чистки зубов. Лучше взять белую, не отбеливающую, чтобы в ней не было абразивных частиц", - советует автор канала.

При этом средство для мытья посуды для этого рецепта лучше выбирать густое, с хорошими обезжиривающими свойствами.

Как очистить кастрюлю от капель масла

Посуду без застарелых отложений, например в виде мелких масляных пятен, обрабатывают сразу. Ее смачивают водой и наносят немного смеси.

"Я вообще не прилагаю усилий, просто провожу губкой по поверхности и думаю, вам видно, что все отмывается. И это я ничего не нагревала, не замачивала, просто взяла средство и начала чистить", - отмечает блогерша.

Так же можно отмыть миски, чайники, сковородки и даже чашки в области ручек.

Этот же состав подходит и для внутренней части емкостей, где со временем образуется налет. Посуду ополаскивают, наливают немного смеси и обрабатывают мягким инструментом.

Как очистить посуду
Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как очистить кастрюлю от нагара и старого жира

Для емкостей с толстым слоем старых отложений предусмотрен дополнительный подготовительный этап, однако его применяют выборочно.

"Нагревать нужно не всю посуду. Если у вас кастрюля или сковорода в таком же запущенном состоянии, как у меня, то да, безусловно, нужно ее нагреть, чтобы облегчить себе процесс чистки. Но если у вас посуда просто в жирных брызгах, например, вы хотите почистить чайник, можете обойтись без нагрева", - убеждена авторка канала.

Кастрюлю ставят на плиту дном вверх и ждут, пока она нагреется: под действием тепла жир размягчается и сходит в разы легче. Стол предварительно накрывают пакетом, а сверху кладут пергамент или газеты.

На дно теплой кастрюли наносят немного средства. Чтобы оно не стекало и не высыхало, посуду обматывают бумажными полотенцами и оставляют на некоторое время.

Когда полотенца снимают, размягченный жир легко удаляется обычной зубочисткой: ею обрабатывают ободок и труднодоступные места возле ручек. Нагар на дне дочищают содой, которая действует как абразив, а остатки грязи возле ручек и под ободком снимают жесткой щеткой.

Как отмыть кастрюлю снаружи от застарелого жира и нагара - видео:

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Об источнике: Советы для дома

Советы для дома - украинский YouTube-канал, цель которого - показать зрителям, как проводить быструю и эффективную уборку и готовить чистящие средства своими руками. У канала 474 тысячи подписчиков, как указано в описании канала.

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