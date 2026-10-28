Доллар пошел на спад после серии рекордов, евро обвалился: курс валют на 29 октября

Нацбанк обновил официальный курс гривны по отношению к иностранным валютам на четверг, 29 октября.

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Курс валют на 29 октября / Коллаж: Главред, фото: ua.depositphotos.com

Вы узнаете:

Сколько будет стоить доллар 29 октября

Как изменится курс евро

Что будет с курсом злотого 29 октября

В четверг, 29 октября, Национальный банк Украины обновил официальные курсы валют. Доллар после серии рекордов пошел на спад, евро по отношению к гривне также обвалился. Злотый также демонстрирует падение по отношению к украинской валюте. Об этом свидетельствуют данные на сайте Национального банка Украины.

Курс доллара на 29 октября

В четверг, 29 октября, курс доллара незначительно упал после серии рекордов. Официальный курс американской валюты к гривне установлен на уровне 45,59 гривны за доллар, что на 1 копейку меньше, чем накануне.

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Отметим, что 28 октября официальный курс доллара США установил новый исторический рекорд на уровне 45,60 грн за доллар.

Курс евро на 29 октября

Курс евро также пошел на спад. Официальный курс европейской валюты на четверг установлен на уровне 50,76 гривны за один евро, что на 9 копеек меньше, чем в среду, 28 октября.

Как менялся курс евро в Украине / Инфографика: Главред

Курс злотого на 29 октября

НБУ снизил курс польского злотого к гривне на 29 октября по сравнению с 28 октября на 3 копейки - до 11,52 гривны.

Когда курс доллара может подскочить до 47 гривен - прогноз эксперта

Финансовый аналитик Алексей Кущ заявил в эфире "Новости.LIVE", что следующим ориентиром для курса доллара в Украине могут стать 46–47 гривен. По его оценке, такого уровня американская валюта может достичь уже зимой, а дальнейшая динамика будет зависеть от объемов и темпов поступления международной финансовой помощи.

По словам Куща, кратковременный рост официального курса доллара до 45,06 грн, после которого Национальный банк на следующий день вернул его к отметке 44,86 грн, мог быть связан с человеческим фактором.

"Человек, принимавший решение, просто не доработал. Он, знаете, не осознал важность исторического момента и, соответственно, не понял всех последствий своих технических действий", - отметил аналитик.

Кущ прогнозирует, что в течение следующих 12 месяцев гривна может потерять до 10% своей стоимости, а курс доллара будет колебаться в пределах 44–50 гривен. В то же время, по его словам, более быстрое ослабление национальной валюты будут сдерживать международные резервы Нацбанка и финансовая поддержка международных партнеров.

Курс доллара / Инфографика: Главред

Курс валют - последние новости

Напомним, в среду, 28 октября, Национальный банк Украины установил новый официальный курс валют. Доллар установил новый исторический рекорд на уровне 45,60 грн за доллар. Накануне, 27 октября, американская валюта стоила 45,54 грн/долл.

Как ранее сообщал Главред, директор департамента финансовых рынков и инвестиционной деятельности "Глобус Банка" Тарас Лесовой отметил, что курс до ноября будет определяться экономической ситуацией, инфляцией и решениями НБУ. В материале приведены коридоры: доллар 44,85–45,25 грн, евро 50–51 грн.

Ранее финансовый аналитик Алексей Кущ говорил, что в течение ближайших двенадцати месяцев гривна может потерять до 10% стоимости. Такой сценарий выводит национальную валюту в коридор 44–50 гривен за доллар.

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Об источнике: Национальный банк Украины Национальный банк Украины (НБУ) - центральный банк Украины, особый центральный орган государственного управления, который является эмиссионным центром, проводит единую государственную политику в области денежного обращения, кредитования, укрепления денежной единицы Украины - гривны. Также регулирует и контролирует деятельность коммерческих банков в Украине и небанковских финансовых учреждений, сообщает "Википедия".

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