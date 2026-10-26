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Автогаз резко прибавит в цене: украинцам назвали новую стоимость топлива

Алексей Тесля
26 октября 2026, 21:05
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Украинский рынок зависит от поставок автогаза из европейских стран, где сейчас наблюдается нехватка ресурса.
бензин, АЗС
Раскрыта вероятность нового роста цен на АЗС / коллаж: Главред, фото: УНИАН, pixabay

Важное из заявлений Куюна:

  • В Украине может продолжить расти стомость автогаза
  • Динамика цен на АЗС зависит от ситуации на мировом энергетическом рынке

Стоимость автомобильного газа на АЗС в Украине может продолжить расти и достичь отметки в 60 грн за литр. Такой прогноз озвучил директор консалтинговой группы A-95 Сергей Куюн.

В комментарии РБК-Украина он объяснил возможное подорожание дефицитом топлива в Европе и трудностями с его доставкой.

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По словам эксперта, украинский рынок зависит от поставок автогаза из европейских стран, где сейчас наблюдается нехватка ресурса, а цены остаются высокими. Дополнительным фактором давления на стоимость стало осложнение логистики.

Одним из важных маршрутов поставок ранее выступал Дунай. Однако из-за обмеления реки возможности транспортировки топлива по этому направлению существенно сократились. В результате предложение на внутреннем рынке уменьшилось, что создает предпосылки для дальнейшего роста цен на автомобильный газ.

Что будет с ценами на дизель

В отличие от автогаза, ситуация с дизельным топливом, по оценке Куюна, может развиваться более спокойно. Эксперт ожидает стабилизации стоимости дизеля на украинских автозаправочных станциях и не прогнозирует нового витка подорожания в ближайшей перспективе.

Вместе с тем дальнейшая динамика цен будет зависеть от ситуации на мировом энергетическом рынке. По словам специалиста, международная обстановка остается напряженной, поэтому участникам рынка предстоит следить за изменениями мировых котировок и их влиянием на стоимость топлива в Украине.

Таким образом, в ближайшее время автомобилисты могут столкнуться с разной динамикой цен: автогаз рискует продолжить дорожать, тогда как стоимость дизеля, согласно прогнозу эксперта, может стабилизироваться.

Цены на бензин в Украине инфографика
/ Инфографика: Главред

Удары РФ по украинским АЗС: эксперт о том, чего добивается РФ

Российские войска могли целенаправленно атаковать топливную инфраструктуру Украины в рамках подготовки к зимнему периоду. Такую версию выдвинул эксперт Леонид Невзлин, комментируя удары реактивных беспилотников по нескольким автозаправочным комплексам компании "Укрнафта" в Киеве.

По оценке эксперта, речь идет не об отдельных эпизодах, а о последовательной кампании против объектов топливной инфраструктуры. Подобные атаки фиксировались и ранее: в августе и сентябре аналогичные инциденты произошли еще в шести регионах Украины.

Невзлин полагает, что одна из возможных целей таких действий - осложнить работу распределенной системы снабжения страны топливом накануне зимы. Нарушение поставок может создать дополнительные трудности для обеспечения потребителей необходимыми ресурсами.

Отдельно эксперт обратил внимание на совершенствование российских ударных беспилотников типа "Шахед", которые оснащаются реактивными двигателями. По его мнению, расширению их возможностей способствуют в том числе поставки из Китая и сохранение каналов обхода западных санкционных ограничений.

Как сообщал Главред, ранее оккупанты нанесли первый удар по АЗС в Киеве. В результате вспыхнул пожар. Ранены четыре человека, троих пострадавших госпитализировали.

Напомним, ранее в Киеве прогремели взрывы. Сначала в столице объявили "желтый" уровень воздушной тревоги, позже его подняли до "красного". Столичные власти сообщили об атаке на АЗС в двух районах - Днепровском и Оболонском.

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О персоне: Сергей Куюн

Сергей Куюн - директор "Консалтинговой группы А-95" с мая 2008 года. В прошлом - главный редактор журнала "НефтьРынок" компании UPECO. Участник экспертно-аналитической группы по вопросам рынка нефтепродуктов и развития нефтеперерабатывающей промышленности.

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