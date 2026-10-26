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Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил

Юрий Берендий
26 октября 2026, 12:53
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Россия уже запускает "Бандероли" с вертолетов и, вероятно, готовится перейти на самолеты, а их дальность полета составляет примерно 600 км
Почему реактивные дроны стали долетать до западных областей: Игнат объяснил
Почему российские реактивные дроны долетают до запада Украины / Коллаж: Главред, фото: УНИАН, скриншот из видео

Главное из заявления Игната:

  • Реактивный дрон по ТТХ уже ближе к крылатой ракете
  • Без боевой части дрон берет больше топлива и летит дальше
  • "Бандероль" и "Дань-Т" могут начать запускать с самолетов

Страна-агрессор Россия может полностью снять или минимизировать боевую часть реактивных дронов, чтобы взять больше топлива и дотянуться до западных областей Украины. Так оккупанты разведывают территорию и испытывают новые беспилотники на дальность, заявил начальник управления коммуникаций Командования Воздушных сил Юрий Игнат в подкасте для РБК-Украина.

По его словам, реактивные БПЛА по своим характеристикам уже приближаются к крылатым ракетам, которые долетают даже до Львовской области.

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Игнат подчеркнул, что дальность зависит от того, сколько топлива имеет конкретный дрон и какую боевую часть он несет.

"Вопрос в том, какие характеристики заложены в конкретный дрон, сколько в нем топлива и какая боевая часть. Если боевую часть снять полностью или минимизировать её, соответственно, можно взять больше топлива и увеличить дальность", - отметил он.

Как Россия тестирует реактивные дроны на дальность

Игнат пояснил, что вся полезная нагрузка "Шахеда" имеет свой вес, поэтому россияне могут жертвовать ее частью ради дальности.

"У "Шахедов" вся полезная нагрузка - это разведывательная аппаратура, средства противодействия РЭБ, боевая часть, оптика. Реактивный двигатель тоже имеет вес, как и топливо. Если убрать часть полезной нагрузки, например, саму боевую часть, он сможет пролететь дальше и, например, провести разведку на территории западных областей", - рассказал представитель Воздушных сил.

По его словам, ранее таких случаев не было. Отдельно Игнат обратил внимание на "Герань-5", которую в Воздушных силах называют "ракеты-дроном".

"Таким образом они тоже тестируют и испытывают эти реактивные дроны на дальность. Раньше же таких случаев не было. Та же "Герань-5" уже больше похожа на крылатую ракету, правда? По форме, по крыльям. Поэтому мы и называем её "ракета-дрон"", - сказал Игнат.

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Дрон "Герань-5" / Инфографика: Главред

Откуда россияне запускают "Бандероли"

Похожая ситуация, по словам пресс-секретаря, и с баражирующими боеприпасами - в частности, S-8000 "Бандероль" и "Дань-Т". Их опасность заключается в том, что запуск происходит с воздушной платформы.

"Это ракета-дрон или барахтирующий боеприпас - не так важно, как его называть. Это опасная вещь, потому что её запускают с воздушной платформы, хотя она и летит не так далеко - примерно до 600 километров", - подчеркнул Игнат.

Он добавил, что сначала такие средства запускали с ударно-разведывательного БПЛА "Орион", а впоследствии - с вертолетов.

"Возможно, сейчас они движутся к тому, чтобы запускать их с самолетов", - предположил пресс-секретарь.

Почему реактивные "Шахеды" так сложно сбивать?

Авиационный эксперт Константин Криволап в интервью Главреду отметил, что массовое применение реактивных дронов застало украинскую ПВО врасплох. "Украинская система защиты оказалась к этому не готова и недостаточно эффективна", - подчеркнул специалист.

Оценивая масштабы угрозы, эксперт подсчитал, сколько перехватчиков понадобится Украине, чтобы противостоять российскому производству.

"Даже если у нас сейчас появятся серийные реактивные дроны-перехватчики, то для сбивания 3000 реактивных "Шахедов", которые Россия может выпускать за месяц, нам с коэффициентом хотя бы один к трем потребуется около 10 тысяч реактивных перехватчиков", - пояснил Криволап.

В то же время он обратил внимание, что даже высокий процент сбиваемых дронов не решает проблему полностью.

"Сейчас уровень сбиваемости достаточно высок - около 80%. Но даже то, что долетает, создает огромные проблемы, потому что этих средств уже очень много", - подытожил эксперт.

Командир батальона беспилотных систем 151-й отдельной механизированной бригады Владимир с позывным "Лука" в беседе с Главредом объяснял, что реактивные "Герани" особенно опасны для городов.

"Такие беспилотники опасны из-за высокой скорости и большого веса боевой части", - отметил военный.

Удары РФ по Украине - последние новости

Как сообщал Главред, 8 октября Россия проводила разведку западных областей Украины с помощью реактивных беспилотников. По данным мониторинговых каналов, дроны без боевой части, но с камерами фиксировали в Хмельницкой, Тернопольской, Ровенской областях и на Волыни. Мониторы также обнародовали список из 43 населенных пунктов в девяти областях, которые называли плановыми целями врага.

Впоследствии мониторинговый канал "еРадар" сообщил, что Россия разместила на пусковых площадках около 500 ударных дронов "Герань". Среди них есть как поршневые "Герань-2", так и реактивные "Герань-4/5", которые могут быть задействованы на западе Украины. Пресс-секретарь ГПСУ Андрей Демченко пояснял, что российские дроны долетают до западных областей благодаря ретрансляторам в Беларуси.

В то же время Юрий Игнат подчеркивал, что с появлением реактивных модификаций угроза со стороны обычных дронов не исчезла. По его словам, классические "Шахеды" никуда не делись, особенно в центральных и западных регионах, поскольку обладают большим запасом хода. Пресс-секретарь пояснял, что такими дронами враг массированно наносит удары по объектам энергетики, подстанциям, тяговым станциям и железной дороге.

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О персоне: Константин Криволап

Константин Криволап - украинский авиационный эксперт и аналитик. Бывший инженер-испытатель конструкторского бюро "Антонов". Комментирует на радио, телевидении и в интернет-изданиях авиационную тематику, в частности вопросы противовоздушной обороны и ударных беспилотников.

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