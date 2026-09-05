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Реактивные БпЛА атаковали запад Украины: гремели взрывы, есть разрушения

Руслана Заклинская
5 сентября 2026, 17:13
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Взрывы слышали в Житомире, Ровно и в Хмельницкой области.
Реактивные БпЛА атаковали запад Украины: гремели взрывы, есть разрушения
Атака на Хмельницкую область / Коллаж: Главред, фото: скриншот из видео, соцсети

Главное:

  • В Хмельницкой области повреждены несколько предприятий и многоэтажное здание
  • Ранены четыре человека, среди них - несовершеннолетняя
  • В Ровенской области ПВО сбила вражеский дрон

В пятницу, 5 сентября, в Хмельницкой области раздались взрывы на фоне атаки России ударными беспилотниками. В результате удара были повреждены предприятия и многоэтажное здание. Об этом сообщил глава Хмельницкой ОВА Сергей Тюрин.

До этого Воздушные силы ВСУ сообщали о движении реактивных БПЛА в направлении области. По данным мониторинговых каналов, около 16:17 в регионе были слышны взрывы, а в 16:26 сообщалось о повторных взрывах. Предварительно сообщалось о попытке атаки на терминал "Новой почты".

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Реактивный
Реактивный "Шахед" / Инфографика: Главред

Впоследствии Тюрин подтвердил атаку на Хмельницкую область. По его словам, в области действовали силы ПВО.

"По предварительной информации, в результате атаки имеются повреждения на территории отдельных предприятий в Хмельницком районе. На место происшествия выехали все соответствующие службы", - рассказал он.

Кроме того, в Хмельницкой области в результате атаки поврежден многоэтажный дом. Информация о пострадавших уточняется.

Мэр Хмельницкого Александр Симчишин сообщил, что по состоянию на 17:10 известно о четырёх раненых в результате вражеской атаки.

Тюрин уточнил, что среди раненых есть несовершеннолетняя. По его словам, трое человек госпитализированы в медицинские учреждения, одному человеку оказана помощь на месте без госпитализации.

Взрывы в Ровенской и Житомирской областях

Атака также продолжалась в других западных областях. В Ровенской области силы ПВО сбили вражеский беспилотник.

Глава Ровенской ОВА Александр Коваль сообщил, что люди и инфраструктура не пострадали. Представители соответствующих служб уже работают на месте сбития.

"Целью врага был объект гражданской инфраструктуры. Поэтому призываю жителей области не игнорировать сигнал воздушной тревоги", - подчеркнул Коваль.

Взрывы также слышали в Житомире. После 16:30 поступали сообщения о движении новой группы реактивных беспилотников в направлении Киевской области.

Есть ли у Украины средства противодействия реактивным БПЛА - объяснение ВВС

Представитель Воздушных сил ВСУ Юрий Игнат заявил, что у Украины уже есть прототипы средств для перехвата реактивных дронов, однако Вооруженные силы пока не могут в полной мере рассчитывать на них при отражении атак.

По его словам, скоростные беспилотники в настоящее время уничтожают преимущественно с помощью авиации, зенитных ракетных комплексов, а также средств малой противовоздушной обороны. Если дрон оказывается в зоне их досягаемости, для его поражения применяют соответствующие системы.

В то же время уже зафиксированы отдельные случаи уничтожения реактивных БПЛА с помощью дронов-перехватчиков. Однако, по словам Игната, их доля пока остается небольшой.

"Вопрос заключается в испытаниях, масштабировании и приобретении соответствующего потенциала", - пояснил представитель Воздушных сил.

Атака на Киевскую область - новости по теме

Как ранее сообщал Главред, народный депутат Алексей Гончаренко сообщил о попадании в самолет в аэропорту "Жуляны" во время утренней атаки. Он связал инцидент с возможным приездом американских переговорщиков.

ГСЧС сообщило о последствиях массированного удара по Киевской области и работе спасателей в нескольких районах области. В ведомстве отметили, что повреждено 9-этажное здание и произошли пожары на складах в результате повторных попаданий.

Президент Зеленский заявил, что удары по аэропортам носили демонстративный характер и были связаны с обсуждением возможного прибытия американской делегации. В ночь на 5 сентября в результате атак по гражданским объектам в Каменском в Днепропетровской области погибли четыре человека и ещё пятеро получили ранения.

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О персоне: Сергей Тюрин

Сергей Тюрин - украинский государственный деятель и адвокат. В декабре 2020 года получил предложение от главы Хмельницкой областной государственной администрации Сергея Гамалия стать его первым заместителем. Работу на новой должности начал только в январе 2021 года. 2 мая 2024 года Указом Президента Украины назначен главой Хмельницкой областной государственной администрации, пишет Википедия.

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