Полотенца больше не будут пахнуть сыростью: как правильно их стирать

Неприятный запах исчезнет уже после первой стирки, если воспользоваться домашним чудо-средством.

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Как вернуть полотенцам свежий запах / Коллаж: Главред, фото: скриншоты из видео

Вы узнаете:

Как убрать неприятный запах сырости с полотенец

Какие пропорции соды и уксуса нужны для замачивания

Как постирать полотенца, чтобы они стали мягкими и свежими

После стирки полотенца иногда могут оставаться чистыми на вид, но иметь неприятный запах сырости. Особенно это заметно, если текстиль долго сохнет или недостаточно хорошо просушивается.

Главред узнал, что украинская блогерша Наталья Раткина в TikTok поделилась способом, который помогает избавиться от неприятного запаха и вернуть полотенцам свежесть.

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Как убрать запах сырости с полотенец

Первый этап предполагает замачивание полотенец в растворе соды. Для этого понадобятся теплая вода и сода.

"Берем 5 литров теплой воды, добавляем 2 столовые ложки соды, хорошо перемешиваем и замачиваем наши полотенца. Оставляем их на 30 минут", - пояснила блогерша.

Далее нужно добавить в воду полстакана уксуса и оставить полотенца в растворе еще на 30 минут, чтобы произошла реакция.

После завершения замачивания полотенца нужно отжать и переложить в стиральную машину. Для основной стирки Раткина рекомендует добавить кислородный порошок.

Как сделать полотенца снова мягкими / Инфографика: Главред

"Отжимаем и отправляем в стиральную машинку. Далее добавляем 3 столовые ложки кислородного порошка. Выставляю максимальную температуру - 90 градусов и 800 оборотов. Запускаю стирку", - отметила блогерша.

После завершения стирки и высыхания полотенца становятся мягкими и приобретают приятный запах.

Смотрите видео с лайфхаком:

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О персоне: Наталья Раткина Наталья Раткина - украинская блогерша с аудиторией в Instagram более 75 тысяч пользователей. В соцсетях она рассказывает о макияже, уходе за собой, а также делится полезными лайфхаками.

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