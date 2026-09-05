Надвигается похолодание и штормовой ветер: погода в Украине резко изменится

Вы узнаете:
- Какие регионы охватит похолодание с дождями
- Ожидается ли в Украине потепление
Погода в Украине на выходных будет переменчивой, с перепадами атмосферного давления, сильным ветром и похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.
"Характерной чертой ближайших синоптических выходных в Украине будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м в секунду. Будьте очень внимательны и осторожны", - подчеркнула она.видео дня
Погода в Украине 5 сентября
Диденко отметила, что в субботу жара ожидается на юге, востоке и в некоторых центральных областях, например, в Днепропетровской области - температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+32 градусов.
На севере Украины ожидается +20…+24 градуса, в западных областях будет прохладно - +18…+20 градусов, лишь в Закарпатье немного теплее.
Из-за активности атмосферного фронта дожди наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. На юге и востоке - без значительных осадков.
Погода в Украине 6 сентября
Синоптик сообщает, что в воскресенье температура воздуха снизится повсюду в Украине. Днем ожидается +16…+22 градуса, несколько теплее будет в южной части - +24…+26 градусов.
"Дождливая погода в воскресенье охватит практически всю территорию Украины", - говорится в сообщении.
Погода на выходных в Киеве
В Киеве 5 сентября ночью и утром ожидается дождь, а днем преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в субботу в столице будет колебаться в пределах +23…+24 градусов. Также прогнозируется сильный ветер.
Уже 6 сентября в Киеве похолодает до +17…+19 градусов. Ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15–20 метров в секунду.
"Из-за предстоящего похолодания не стоит расстраиваться, ведь следующая неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко", - подытожила Диденко.
Погода в Украине - последние новости
Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что уже в воскресенье на территорию Украины распространится влияние циклона и его атмосферных фронтов с северо-запада Европы. В связи с этим в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер западного направления.
Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме.
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О персоне: Наталья Диденко
Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.
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