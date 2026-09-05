Надвигается похолодание и штормовой ветер: погода в Украине резко изменится

Синоптик отметила, что дождливая погода охватит практически всю территорию Украины.

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Прогноз погоды в Украине на выходные / фото: УНИАН

Вы узнаете:

Какие регионы охватит похолодание с дождями

Ожидается ли в Украине потепление

Погода в Украине на выходных будет переменчивой, с перепадами атмосферного давления, сильным ветром и похолоданием. Об этом сообщила синоптик Наталья Диденко.

"Характерной чертой ближайших синоптических выходных в Украине будет сильный ветер со штормовыми порывами до 15–22 м в секунду. Будьте очень внимательны и осторожны", - подчеркнула она. видео дня

Погода в Украине 5 сентября

Диденко отметила, что в субботу жара ожидается на юге, востоке и в некоторых центральных областях, например, в Днепропетровской области - температура воздуха будет колебаться в пределах +26…+32 градусов.

На севере Украины ожидается +20…+24 градуса, в западных областях будет прохладно - +18…+20 градусов, лишь в Закарпатье немного теплее.

Из-за активности атмосферного фронта дожди наиболее вероятны в западных и северных областях, а также в Винницкой, Полтавской и Черкасской областях. На юге и востоке - без значительных осадков.

Погода 5 сентября / фото: meteoprog

Погода в Украине 6 сентября

Синоптик сообщает, что в воскресенье температура воздуха снизится повсюду в Украине. Днем ожидается +16…+22 градуса, несколько теплее будет в южной части - +24…+26 градусов.

"Дождливая погода в воскресенье охватит практически всю территорию Украины", - говорится в сообщении.

Погода 6 сентября / фото: meteoprog

Погода на выходных в Киеве

В Киеве 5 сентября ночью и утром ожидается дождь, а днем преимущественно без осадков. Максимальная температура воздуха в субботу в столице будет колебаться в пределах +23…+24 градусов. Также прогнозируется сильный ветер.

Уже 6 сентября в Киеве похолодает до +17…+19 градусов. Ожидается дождь и сильный ветер со штормовыми порывами до 15–20 метров в секунду.

Погода в Киеве / фото: meteoprog

"Из-за предстоящего похолодания не стоит расстраиваться, ведь следующая неделя еще подарит Украине тепло и настоящее ласковое осеннее солнышко", - подытожила Диденко.

Наталья Диденко / Инфографика: Главред

Погода в Украине - последние новости

Как сообщал Главред, синоптик Игорь Кибальчич говорил, что уже в воскресенье на территорию Украины распространится влияние циклона и его атмосферных фронтов с северо-запада Европы. В связи с этим в ряде регионов пройдут дожди различной интенсивности и усилится ветер западного направления.

Синоптики Укргидрометцентра заявляли, что сентябрь является переходным месяцем от лета к осени, для которого характерно общее понижение температуры, но среднемесячные показатели будут близки к норме.

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О персоне: Наталья Диденко Наталья Диденко - украинский метеоролог, телеведущая, блогер. Работала синоптиком в Украинском Гидрометцентре, отделе метеорологических прогнозов. Ведущая собственной авторской программы "Погода с Натальей Диденко", пишет Википедия.

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