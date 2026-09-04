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Рекордный урожай ежегодно: самые простые для выращивания фруктовые деревья

Алексей Тесля
4 сентября 2026, 18:39
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Стоит обратить внимание на культуры, которые менее капризны и при этом способны ежегодно давать хороший урожай.
груша, шелковица
Названы плодовые деревья с высокой урожайностью / Коллаж: Главред, фото: Pixabay

Вы узнаете:

  • Некоторые культуры менее капризны и способны ежегодно давать хороший урожай
  • Инжир, шелковица, груша и хурма способны стать хорошей альтернативой

Персиковые деревья способны порадовать вкусными и ароматными плодами, однако рассчитывать на лёгкий уход за ними не стоит. Они требуют регулярного внимания и могут сталкиваться с различными заболеваниями и вредителями.

Если опыта в садоводстве пока немного, разумнее обратить внимание на культуры, которые менее капризны и при этом способны ежегодно давать хороший урожай, пишет Martha Stewart.

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Инжир

Эти деревья считаются достаточно неприхотливыми. В отличие от персиков, они обычно реже страдают от серьёзных заболеваний и нашествия вредителей, поэтому уход за ними не отнимает столько времени. Сложная и регулярная обрезка им также не требуется.

Основная задача для садоводов в регионах с холодными зимами - защитить растение от низких температур. Небольшие разновидности можно посадить в просторный контейнер. В таком случае на период холодов дерево получится перенести в помещение.

Шелковица

Если главная цель - получить много фруктов при минимальном уходе, шелковица может стать удачным выбором. Это выносливое дерево способно адаптироваться к разным условиям и обычно не требует такого постоянного контроля за болезнями и насекомыми, как персик.

При посадке особенно важно заранее выбрать подходящее место. Шелковица способна давать настолько обильный урожай, что созревающие ягоды будут падать на землю. Они могут оставлять заметные пятна, поэтому дерево лучше размещать подальше от дорожек, террас, площадок и других поверхностей, которые легко испачкать.

Груша

Грушевые деревья также могут оказаться более удобным вариантом для начинающего садовода. Особенно стоит обратить внимание на сорта, которые хорошо адаптированы к местному климату и обладают устойчивостью к распространённым заболеваниям.

Для нормального роста груше понадобится солнечный участок и почва, в которой не застаивается вода. Молодые растения следует регулярно поливать, пока они не сформируют достаточно мощную корневую систему.

Перед покупкой саженца необходимо выяснить особенности конкретного сорта. Некоторые груши плохо завязывают плоды в одиночку и нуждаются в соседстве с другим совместимым сортом, который обеспечит перекрёстное опыление.

Хурма

Хурма может удивить своей неприхотливостью. Ей не требуется постоянное формирование кроны, а серьёзные проблемы с вредителями и болезнями возникают относительно редко.

В первые годы после посадки растение нуждается в регулярном поливе. Когда дерево хорошо укоренится, оно становится значительно более устойчивым и требует меньше внимания. Обрезку обычно проводят по необходимости: удаляют сухие и повреждённые ветви, а также те, которые пересекаются между собой или растут в нежелательном направлении.

Папайя

Папайя, которую иногда называют индейским бананом, также может быть интересным вариантом для сада при подходящих климатических условиях. Благодаря природной устойчивости растение обычно сталкивается с меньшим количеством вредителей, чем более требовательные плодовые культуры.

Молодые деревья лучше беречь от слишком интенсивного солнечного воздействия. По мере взросления они становятся более устойчивыми к солнцу и при достаточном освещении способны давать более высокий урожай.

При этом для успешного опыления одного растения зачастую недостаточно. Чтобы повысить вероятность нормального цветения и образования плодов, обычно высаживают как минимум два растения, генетически не идентичных друг другу.

Совместимость деревьев, деревья инфографика
/ Инфографика: Главред

Если хочется выращивать собственные фрукты без постоянной борьбы с болезнями, насекомыми и сложным уходом, стоит рассмотреть более выносливые культуры. Инжир, шелковица, груша и хурма способны стать хорошей альтернативой персику, однако перед посадкой каждой культуры важно учитывать особенности местного климата и конкретного сорта.

Особое внимание уделяется сезонности: растения следует подбирать так, чтобы в разное время года менялись цвет, фактура и общий облик участка. При этом сад должен оставаться цельным и гармоничным.

Смотрите видео - сад будет красивым круглый год

В видео автор рассказывает о принципах создания сада, который сохраняет привлекательный вид независимо от времени года. Грамотно продуманное пространство может выполнять сразу несколько функций: стать комфортным уголком для отдыха, местом для спокойного уединения и своеобразным отражением вкуса и характера его владельца.

Один из главных акцентов сделан на сезонных изменениях. При выборе растений важно учитывать не только период цветения, но и то, как они будут выглядеть в течение всего года. Весной сад может преображаться благодаря цветам, летом - сочетанием оттенков и пышной зелени, осенью - яркой листвой, а зимой - формой крон, ветвей и декоративными элементами.

При этом сезонная смена акцентов не должна нарушать целостность композиции. Все растения и элементы оформления должны сочетаться между собой и создавать единое визуальное пространство.

Автор делится конкретными приёмами планировки и вариантами комбинирования различных растений. Эти идеи помогут сделать участок более выразительным, наполненным разнообразными фактурами и интересными деталями, сохранив его ухоженный и гармоничный вид в любой сезон.

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Об источнике: Martha Stewart

Martha Stewart Living Omnimedia (MSLO) - это компания, основанная Мартой Стюарт в 1997 году (с 2019 года принадлежит Marquee Brands LLC). Она объединяет все бизнес-направления, связанные с брендом Марты Стюарт.

На сайте MarthaStewart.com можно найти проверенные до совершенства рецепты, проекты "сделай сам", идеи для садоводства, легкие развлекательные советы, а также различные рекомендации по красоте.

Цель состоит в том, чтобы научить, вдохновить и предоставить идеи и продукты, которые делают каждый день более значимым, функциональным и красивым.

Марта Стюарт, основательница, помогает читателям сделать все аспекты повседневной жизни немного проще и красивее.

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