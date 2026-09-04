Почему 5 сентября нельзя ходить в старом наряде: какой церковный праздник

Считается, что аккуратность 5 сентября помогает сохранить здоровье и увести от себя недуги.

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Какой церковный праздник 5 сентября / коллаж: Главред, фото: pomisna.info

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Какой церковный праздник 5 сентября

Что можно делать 5 сентября

Что нельзя делать 5 сентября

В субботу, 5 сентября, православные христиане отмечают день памяти святого пророка Захарии - отца Иоанна Крестителя. Он происходил из священнического рода Авии и сам служил священником. Его жена Елисавета также принадлежала к священнической семье и приходилась родственнице Пресвятой Деве Марии. Главред собрал полезную информацию о том, что разрешено и категорически запрещено делать в этот день.

Какой церковный праздник 5 сентября

В Евангелии от Луки Захария и Елисавета описываются как праведные люди, которые старались жить в соответствии с Божьими заповедями. Однако долгие годы супруги оставались бездетными. В тогдашнем иудейском обществе отсутствие детей воспринималось как большое жизненное испытание, поэтому эта ситуация была для них источником глубокой скорби.

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Несмотря на тяжелые обстоятельства, Захария и Елисавета продолжали верить в Бога и исполнять свои обязанности.

Однажды во время служения в Иерусалимском храме Захария вошел в святилище. Во время молитвы перед ним появился Ангел Господень.

Небесный посланник сообщил священнику, что его молитвы были услышаны. Ангел предсказал, что Елисавета родит сына, которому следует дать имя Иоанн. При этом Захарии было открыто особое предназначение ребенка: он станет великим перед Господом и будет готовить людей к приходу Мессии.

Захария с удивлением воспринял эту весть и усомнился в сказанном. В качестве знамения он был лишен способности говорить до того времени, пока предсказание не исполнится.

Вскоре Елисавета действительно забеременела. После многих лет ожидания супруги наконец получили долгожданного ребенка.

Когда мальчик появился на свет, родственники решили, что его следует назвать Захарией - в честь отца. Однако Елисавета заявила, что сына нужно назвать Иоанном.

Тогда Захария попросил дощечку и написал на ней: "Иоанн - имя ему". Сразу после этого он вновь обрел дар речи.

Первым делом Захария прославил Бога. Согласно Евангелию, исполнившись Святого Духа, он произнес пророческий гимн, известный в христианской традиции как Бенедиктус. В нем священник благодарил Господа и говорил о будущем предназначении своего сына.

Захария назвал Иоанна пророком Всевышнего, которому предстоит идти перед Господом и готовить путь для него. Именно этот ребенок впоследствии станет известен как Иоанн Креститель - один из центральных персонажей евангельской истории.

Приметы 5 сентября

Журавли летят низко над землей - сильных зимних морозов не ожидали.

Раздался гром 5 сентября - по народному поверью, осень будет теплой, а зима - суровой.

Утром появился густой туман - погода в ближайшие дни может быть стабильной.

Что нельзя делать 5 сентября

Людей призывали не давать обещаний, которых они не собираются выполнять, ведь пустые слова, по народным верованиям, могли обернуться неприятностями. Не советовали также ходить в старом, порванном или загрязненном наряде. Считалось, что аккуратность в этот день помогает сохранить здоровье и увести от себя недуги.

Что можно делать 5 сентября

В народном календаре этот день был связан с Захарией и Елизаветой. Считалось, что 5 сентября особое внимание следует уделить чистоте как в доме, так и в теле. Хозяйки пытались навести порядок в доме, а после домашних дел шли в баню.

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