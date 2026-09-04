Тарелки снова будут как новые: одно средство уберет даже старые царапины

В большинстве случаев царапины на тарелках вовсе не являются повреждением керамики.

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Простой способ удалить царапины с посуды / коллаж: Главред, фото: pixabay, ua.depositphotos.com

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Почему на тарелках появляются тёмные полосы

Чем можно убрать царапины на посуде

Рано или поздно на тарелках появляются тёмные пятна, которые выглядят как глубокие, постоянные царапины. Они портят вид посуды, из-за чего многие люди просто выбрасывают её. Однако убрать царапины гораздо проще, чем кажется на первый взгляд.

Главред решил разобраться, как убрать царапины со старой посуды.

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Почему на тарелках появляются царапины

Темные полосы, которые годами заставляют хозяев выбрасывать целые сервизы, в большинстве случаев вовсе не являются повреждением керамики - это остатки металла от столовых приборов, пишет deccoria.pl.

Все потому, что слой глазури на посуде тверже металла ножей и вилок, поэтому при резке на поверхности остается не трещина, а стертый металл.

Как убрать царапины с тарелок

Самый простой способ убрать царапины - пищевая сода. Ею нужно посыпать поцарапанную поверхность, смочить небольшим количеством теплой воды до образования густой пасты, после чего протереть мягкой тканью круговыми движениями.

Не менее эффективна обычная зубная паста, которую следует выдавить прямо на тарелку и влажной тряпкой втереть в проблемные участки, а затем смыть.

Для белой посуды можно использовать перекись водорода с пищевой содой в пропорции 1:1. Смесь нужно наносить ватным тампоном, осторожно втирая, после чего промыть водой с мягким моющим средством и высушить.

Как очистить посуду / Инфографика: Главред

Как защитить посуду от царапин

Чтобы не появлялись новые царапины, стоит отказаться от стальной ваты при мытье и не бросать столовые приборы на тарелки в раковине.

Как вымыть стеклянную посуду до блеска – видео:

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